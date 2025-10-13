Депутат Сената Парламента РК Бибигуль Жексенбай прокомментировала изменения в системе упрощённого налогообложения, которые вызвали активное обсуждение среди предпринимателей, передает BAQ.KZ.

По словам сенатора, изначально упрощённый налоговый режим был создан для малого бизнеса — небольших магазинов у дома, парикмахерских, мастерских, кафе. Однако со временем в эту систему вошли крупные компании, скрывшиеся под статусом "малых".

"Оптовая торговля, строительство, консалтинг, IT — сферы, где обороты исчисляются миллиардами, начали прикрываться одеждой малого предпринимателя", — отметила Жексенбай.

Теперь, по её словам, правительство наводит порядок, чтобы вернуть льготы тем, кому они действительно предназначены.

Из 1 111 видов деятельности из перечня упрощённого режима исключено 795, однако около 70% предпринимателей сохранят прежние условия. Маленькие магазины, пекарни, ателье и кафе останутся на упрощёнке.

"Магазин площадью более 2 000 квадратных метров сложно назвать маленьким — это уже сетевой бизнес. Поэтому такая граница справедлива", — подчеркнула депутат.

В сфере строительства упрощённый режим сохранят ремонтники, монтажники и мастера, а крупные застройщики дорог и нефтепроводов перейдут на общий порядок налогообложения.

Что касается IT и консалтинга, Жексенбай считает, что эти направления с высокими доходами не должны платить налоги наравне с микробизнесом.

2025 год станет переходным, а новые правила вступят в силу с 2026 года.

Особое внимание уделено сельской торговле и фермерству — для них сохраняются льготы и упрощённая система, а также единый земельный налог, который снизит нагрузку на хозяйства.

"Фермер получит рынок сбыта, магазин — стабильные поставки, люди — доступные продукты. В выигрыше все, а село поднимается", — подчеркнула сенатор.

Жексенбай добавила, что перерабатывающие предприятия будут работать по "ответственным налоговым правилам", но взамен получат льготы по НДС, вычеты на обновление оборудования и льготное финансирование через "Бәйтерек" и "Даму".

Социально значимые сферы — детские сады, кружки, стоматология, врачебная практика, творческие индустрии — также сохранят упрощёнку, поскольку напрямую влияют на качество жизни семей и развитие культуры.