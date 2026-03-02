Международная шахматная федерация (FIDE) опубликовала обновлённый мировой рейтинг, передает BAQ.KZ со ссылкой на Sports.kz.

В женском списке сильнейшая шахматистка Казахстана Бибисара Асаубаева поднялась на три позиции и теперь занимает 9-е место — в её активе 2516 рейтинговых очков. Лидером остаётся китаянка Хоу Ифань (2596). В топ-5 также входят представительницы Китая Чжу Цзиньэр (2578), Лэй Тинцзе (2566), Цзюй Вэньцзюнь (2559) и Тань Чжунъи (2535). Остальные места в первой десятке занимают Хампи Конеру (Индия, 2535), Александра Горячкина (Россия, 2534), Анна Музычук (Украина, 2522) и Екатерина Лагно (Россия, 2508).

В мужском рейтинге лидирует норвежец Магнус Карлсен (2840). На втором месте располагается американец Хикару Накамура (2810), третьим идёт ещё один представитель США — Фабиано Каруана (2795).