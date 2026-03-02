Бибисара Асаубаева вошла в десятку сильнейших шахматисток мира
Сегодня 2026, 02:46
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня 2026, 02:46Сегодня 2026, 02:46
53Фото: FIDE
Международная шахматная федерация (FIDE) опубликовала обновлённый мировой рейтинг, передает BAQ.KZ со ссылкой на Sports.kz.
В женском списке сильнейшая шахматистка Казахстана Бибисара Асаубаева поднялась на три позиции и теперь занимает 9-е место — в её активе 2516 рейтинговых очков. Лидером остаётся китаянка Хоу Ифань (2596). В топ-5 также входят представительницы Китая Чжу Цзиньэр (2578), Лэй Тинцзе (2566), Цзюй Вэньцзюнь (2559) и Тань Чжунъи (2535). Остальные места в первой десятке занимают Хампи Конеру (Индия, 2535), Александра Горячкина (Россия, 2534), Анна Музычук (Украина, 2522) и Екатерина Лагно (Россия, 2508).
В мужском рейтинге лидирует норвежец Магнус Карлсен (2840). На втором месте располагается американец Хикару Накамура (2810), третьим идёт ещё один представитель США — Фабиано Каруана (2795).
Самое читаемое
- Президент Казахстана направил послания главам арабских стран с выражением поддержки
- Ормузский пролив под нагрузкой: десятки танкеров сосредоточены у берегов Ирана и ОАЭ
- Токаев поручил Совету Безопасности представить план экстренных мер в связи с ситуацией вокруг Ирана
- Смена режима в Иране может стать «золотой жилой» для Казахстана – политолог
- Глава МИД Ирана заявил о готовности к переговорам с США