В Кандыагаше мать подростка требует пересмотра уголовного дела, по которому её сын, 15-летний Дархан, получил тяжёлые увечья после группового избиения. Сейчас он официально признан инвалидом, страдает от судорог, головных болей и нуждается в дорогостоящей операции за границей. Однако, по словам матери, ответственность понёс только один участник избиения — 13-летний школьник, и то лишь в виде административного взыскания для родителей, передаёт BAQ.KZ со ссылкой на КТК.

"Моего сына избивали десять подростков, а наказали только одного. Где справедливость?" — говорит мать мальчика, Айнур Ертуганова.

Инцидент произошёл 3 августа 2024 года. Дархан вышел к друзьям по звонку в полночь, но через некоторое время его в неадекватном состоянии вернули домой знакомые. По словам матери, у мальчика были судороги и пена изо рта. Его экстренно госпитализировали в состоянии комы.

В результате избиения Дархан получил травму головы и впал в тяжёлое состояние. Вскоре ему была официально присвоена инвалидность. Теперь подросток нуждается в установке титановой пластины в череп — операция доступна только за рубежом и стоит 11,5 млн тенге. Семья, в которой уже есть ребёнок с инвалидностью, не в состоянии самостоятельно собрать эту сумму.

В полиции пояснили, что уголовное дело действительно возбуждалось, однако было прекращено, так как большинство подозреваемых не достигли 14-летнего возраста, с которого наступает уголовная ответственность. Их родители были привлечены к административной ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.

"Мы не оставим это дело. Я обращусь в Генпрокуратуру, чтобы привлекли к ответственности всех, кто бил моего сына", — заявляет Айнур.

Семья сейчас ведёт сбор средств на операцию, а также готовит обращения в надзорные органы с требованием пересмотра расследования и объективной оценки роли всех участников инцидента.

Ранее в Алматинской области подросток устроил расправу над сверстниками.