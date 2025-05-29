Акционеры АО "Казахстанская фондовая биржа" на общем годовом собрании одобрили выплату дивидендов по итогам 2024 года в размере 4,6 млрд тенге, что составляет 30% от чистой прибыли биржи за прошлый год. Это крупнейшая сумма дивидендов в истории компании, передаёт BAQ.KZ.

Согласно принятому решению, на каждую простую акцию KASE будет начислено 4 310,67 тенге. Всего в обращении находится 1 066 250 простых акций. Оставшиеся 70% чистой прибыли, или более 10,7 млрд тенге, будут направлены на дальнейшее развитие биржи.

В 2024 году чистая прибыль KASE составила 15,3 млрд тенге, что почти в 2,5 раза превышает показатель предыдущего года. Рост финансовых результатов обеспечен увеличением торговой активности, расширением продуктовой линейки и повышением операционной эффективности.

Ранее биржа также опубликовала годовой отчёт и информацию о собрании акционеров, включая аудиторское заключение и расчёт дивидендов. Документы доступны на официальном сайте биржи.

"Казахстанская фондовая биржа" является центральной торговой площадкой Казахстана, на которой осуществляются торги ценными бумагами, валютой, деривативами и другими финансовыми инструментами.