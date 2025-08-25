Биржевая торговля обеспечит честные цены на продукты и энергию
Рынок без спекуляций.
В Казахстане принимаются меры для обеспечения прозрачного ценообразования на ключевые товары, включая продукты питания и энергию. Это является частью задач, обозначенных в Послании Президента страны, передает BAQ.KZ.
Так, в декабре 2024 года был принят Закон о биржевой торговле, направленный на развитие конкурентной среды и установление прозрачных правил функционирования товарных рынков.
"Законодательно введено понятие "социально значимый биржевой товар", имеющий ключевое значение для обеспечения энергетической и продовольственной безопасности. Это позволит гарантировать прозрачное ценообразование и стабильное снабжение отечественного рынка, исключая спекуляции", — отметил министр торговли и интеграции Арман Шаккалиев.
Кроме того, введен механизм конкурсного отбора бирж, уполномоченных осуществлять торговлю социально значимыми товарами. Такой подход исключает создание аффилированных структур и обеспечивает равный доступ всех участников к торговым площадкам.
В результате новые меры направлены на создание честной конкуренции, защиту интересов потребителей и снижение риска необоснованных скачков цен на важные для граждан товары.
