Бишкек частично остался без электричества по вине водителя грузовиком
До полного восстановления работы станции возможны также перебои с подачей горячей воды.
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В столице Кыргызстана произошло масштабное отключение электроэнергии после аварии на линии электропередачи. Причиной инцидента, по предварительным данным, стало повреждение воздушной линии напряжением 110 кВ грузовым автомобилем HOWO.
Как передает Kaktus.media, в результате происшествия без электроснабжения осталась часть потребителей Бишкека. В энергетической компании НЭСК сообщили, что специалисты уже приступили к аварийно-восстановительным работам и занимаются устранением последствий аварии.
Как уточнили в мэрии города, 6 июня в 15:40 из-за срабатывания автоматической защиты на электросетях на ТЭЦ Бишкека была временно остановлена выработка электроэнергии и тепла.
В городских властях также предупредили, что до полного восстановления работы станции возможны перебои с подачей горячей воды. Сроки завершения ремонтных работ пока не называются.
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