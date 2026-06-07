Бишкек частично остался без электричества по вине водителя грузовиком

В столице Кыргызстана произошло масштабное отключение электроэнергии после аварии на линии электропередачи. Причиной инцидента, по предварительным данным, стало повреждение воздушной линии напряжением 110 кВ грузовым автомобилем HOWO.

Как передает Kaktus.media, в результате происшествия без электроснабжения осталась часть потребителей Бишкека. В энергетической компании НЭСК сообщили, что специалисты уже приступили к аварийно-восстановительным работам и занимаются устранением последствий аварии.

Как уточнили в мэрии города, 6 июня в 15:40 из-за срабатывания автоматической защиты на электросетях на ТЭЦ Бишкека была временно остановлена выработка электроэнергии и тепла.

В городских властях также предупредили, что до полного восстановления работы станции возможны перебои с подачей горячей воды. Сроки завершения ремонтных работ пока не называются.

