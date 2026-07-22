Жителя Атырау осудили за долг по алиментам свыше 7 млн тенге

В Атырау вступил в законную силу приговор в отношении мужчины, который в течение длительного времени уклонялся от уплаты алиментов на содержание своего ребенка. Суд признал его виновным и назначил один год ограничения свободы. Кроме того, мужчина обязан выплатить задолженность по алиментам, которая превысила 7 млн тенге.

После вступления приговора в силу осужденного поставили на учет в службе пробации Атырау. Сотрудники контролируют исполнение возложенных судом обязанностей и проводят с ним профилактическую работу, направленную на своевременное погашение долга и недопущение новых нарушений.

В службе пробации напомнили, что уклонение от уплаты алиментов влечет предусмотренную законом ответственность, а обязанность содержать ребенка является не только финансовой, но и моральной обязанностью каждого родителя.