«Голова в холодильнике»: жуткую тайну исчезновения мужчины раскрыли в Хромтау

В городе Хромтау Актюбинской области полицейские раскрыли особо тяжкое преступление после заявления о безвестном исчезновении мужчины.

Как сообщили в Департаменте полиции региона, 11 октября 2024 года местная жительница сообщила, что ее супруг уже около недели не выходит на связь и не появляется дома. После этого была создана следственно-оперативная группа, которая начала поиски мужчины и проверку всех возможных обстоятельств его исчезновения.

Полицейские изучили круг общения пропавшего, опросили его родственников, знакомых, соседей и коллег, а также проверили места, где он мог находиться.

В ходе расследования сотрудники полиции установили двух знакомых мужчины. Во время проверки по месту их проживания были обнаружены доказательства, указывающие на их причастность к преступлению. После этого подозреваемые признались в содеянном.

кадр из видео

Следователи установили все обстоятельства произошедшего и собрали необходимую доказательственную базу. После завершения расследования уголовное дело передали в суд.

По данным следствия, после застолья между мужчинами возникла ссора, переросшая в конфликт. С целью скрыть следы преступления, тело расчленили. Фрагменты тела были вывезены за городскую черту, а голову положили в холодильник.

Суд вынес обвинительный приговор. Один из обвиняемых был признан виновным в убийстве и получил 11 лет лишения свободы. Второй фигурант дела признан виновным в укрывательстве особо тяжкого преступления и приговорен к 4 годам лишения свободы.

В ведомстве отметили, что каждое сообщение о пропаже человека рассматривается незамедлительно. Для поиска людей и раскрытия преступлений сотрудники полиции используют все необходимые силы и средства.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Информационное агентство BAQ.KZ (@baq.rus)

Ранее сообщалось, что после убийства казахстанца в Стамбуле задержаны киллеры международной группировки.

По данным МВД, в Стамбуле был застрелен гражданин Казахстана Исмаилов. Благодаря взаимодействию правоохранительных органов трех стран преступление удалось оперативно раскрыть, а двоих непосредственных исполнителей задержать.

В ходе расследования следствие установило мотив преступления, а также личности предполагаемых организатора и заказчика убийства. По информации ведомства, они являются представителями транснациональной криминальной среды и находятся в международном розыске.

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