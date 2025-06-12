Битва с саранчой продолжается: Минсельхоз оценил эффективность агродронов
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Министр сельского хозяйства РК Айдарбек Сапаров в ходе рабочей поездки в Костанайскую область ознакомился с ходом фитосанитарных мероприятий по защите сельскохозяйственных угодий от стадных саранчовых, передает BAQ.KZ.
На территории региона активно продолжаются мониторинговые обследования, в пяти районах ведутся защитные обработки. В работах задействованы 59 единиц специализированной техники, включая сверхлёгкую авиацию и беспилотные авиационные системы.
По данным на текущую дату, обработано 322,85 тысяч гектаров — это 49,7% от запланированной площади. Эффективность применяемых препаратов оценивается в 82%.
Айдарбек Сапаров проинспектировал качество проведённых работ, в том числе с применением агродронов, и осмотрел парк спецтехники. По его словам, борьба с вредителями организована слаженно, отставаний от графика нет, ситуация полностью контролируется.
"Важно, чтобы все этапы — от мониторинга до обработки — выполнялись своевременно. В Костанайской области работа организована правильно. Наша ключевая задача — не допустить распространения вредителей. Это системная работа, от которой напрямую зависит устойчивость сельского хозяйства и продовольственная безопасность страны", — подчеркнул министр.
По информации подрядчиков, ресурсов для завершения обработки в срок достаточно — как техники, так и препаратов.
Согласно прогнозу на 2025 год, распространение стадных саранчовых в Казахстане ожидается на площади порядка 2,1 млн гектаров. Химическая обработка уже проведена на 1,7 млн гектаров в 15 областях страны.
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