Бивол одержал 25-ю победу в карьере и защитил три титула

Дмитрий Бивол успешно защитил сразу три чемпионских титула, одержав убедительную победу над немецким претендентом Михаэлем Айфертом на турнире в Екатеринбурге.

Поединок в полутяжелом весе стал главным событием вечера бокса в Екатеринбурге. На кону стояли чемпионские пояса WBA, IBF и IBO, которыми владел Дмитрий Бивол. Бой был рассчитан на 12 раундов и завершился уверенной победой россиянина единогласным решением судей.

Уже в стартовом раунде Бивол продемонстрировал свое преимущество, отправив Айферта в нокдаун. Немецкому боксеру удалось продолжить встречу, однако на протяжении всего поединка чемпион контролировал ход боя и не позволил сопернику переломить ситуацию в свою пользу.

Стоит отметить, что Бивол также является обладателем пояса WBO, однако этот титул не был включен в число разыгрываемых, поскольку Всемирная боксерская организация не санкционировала проведение данного поединка.

Для Дмитрия Бивола эта победа стала 25-й на профессиональном ринге. Российский спортсмен сохранил свои чемпионские позиции и подтвердил статус одного из сильнейших боксеров полутяжелого дивизиона. В свою очередь, Михаэль Айферт потерпел второе поражение в карьере.