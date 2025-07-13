Бизнес-джет рухнул сразу после взлёта из аэропорта Саутенд под Лондоном
Все рейсы из Саутенда были приостановлены до выяснения деталей произошедшего.
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В аэропорту Саутенд-он-Си (графство Эссекс, Великобритания) потерпел крушение небольшой двухмоторный турбовинтовой самолёт Beechcraft King Air B200, передает BAQ.KZ со ссылкой на Daily Mail. Он вылетел в 15:45 по местному времени в направлении голландского Лелистада, но вскоре после отрыва от взлётно‑посадочной полосы рухнул на землю и загорелся.
По предварительным данным, на борту могло находиться от семи до девяти человек — точное число пассажиров и членов экипажа пока не уточнено. Сразу после падения самолёт охватило пламя, и над местом происшествия поднялись чёрные столбы дыма. Очевидцы оперативно опубликовали в социальных сетях фотографии разгорающегося пожара и мчащихся к месту аварии пожарных расчётов. Экстренные службы прибыли на место в считанные минуты. Все рейсы из Саутенда временно приостановлены до выяснения причин инцидента и уборки обломков.
Фото: dailymail.co.uk
Следствие уже начало осмотр места крушения и опрос свидетелей. Представители аэропорта и британских авиационных властей заявляют, что главной задачей является установление точной причины аварии — от технической неисправности до возможных ошибок пилотирования.
Для справки: Beechcraft King Air B200 — популярный в бизнес‑авиации турбовинтовой самолёт, рассчитанный на 7–9 человек.
Фото: dailymail.co.uk
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