В аэропорту Саутенд-он-Си (графство Эссекс, Великобритания) потерпел крушение небольшой двухмоторный турбовинтовой самолёт Beechcraft King Air B200, передает BAQ.KZ со ссылкой на Daily Mail. Он вылетел в 15:45 по местному времени в направлении голландского Лелистада, но вскоре после отрыва от взлётно‑посадочной полосы рухнул на землю и загорелся.

По предварительным данным, на борту могло находиться от семи до девяти человек — точное число пассажиров и членов экипажа пока не уточнено. Сразу после падения самолёт охватило пламя, и над местом происшествия поднялись чёрные столбы дыма. Очевидцы оперативно опубликовали в социальных сетях фотографии разгорающегося пожара и мчащихся к месту аварии пожарных расчётов. Экстренные службы прибыли на место в считанные минуты. Все рейсы из Саутенда временно приостановлены до выяснения причин инцидента и уборки обломков.



Фото: dailymail.co.uk

Следствие уже начало осмотр места крушения и опрос свидетелей. Представители аэропорта и британских авиационных властей заявляют, что главной задачей является установление точной причины аварии — от технической неисправности до возможных ошибок пилотирования.

Для справки: Beechcraft King Air B200 — популярный в бизнес‑авиации турбовинтовой самолёт, рассчитанный на 7–9 человек.



Фото: dailymail.co.uk