Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития Актюбинской области совместно с акиматом города Актобе и акиматом района Астана провели очередной мониторинг предпринимательских объектов на территории города, передает BAQ.KZ.

Целью рейда было определить уровень соблюдения санитарных требований предпринимателями в ходе весеннего двухмесячника по благоустройству.

Проверка охватила торговые места и объекты сервиса на Жилгородском рынке и по улице Есет батыра.

Представителям бизнеса разъяснили утвержденный план двухмесячника, а также напомнили о необходимости очистки прилегающих территорий от мусора и проведения озеленения. Кроме того, был проведен осмотр фасадов зданий, в результате чего выявлен ряд нарушений.

Ответственные специалисты раздали предпринимателям специальные памятки по соблюдению правил благоустройства и предупредили, что в случае невыполнения требований предусмотрена административная ответственность.

По словам руководителя областного управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития Досжана Алибекова, данные мероприятия проводятся в рамках республиканской акции «Таза Қазақстан», инициированной Главой государства Касым-Жомартом Токаевым.