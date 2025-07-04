Бизнес сбавил обороты: деловая активность в Казахстане идет на спад
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Деловая активность в Казахстане в июне 2025 года замедлилась. По данным Национального банка РК, индекс деловой активности (ИДА) составил 50,6, тогда как в мае он находился на отметке 51,4. Таким образом, рост сохраняется, но с явным замедлением темпов, передает BAQ.KZ.
Наибольшее снижение отмечено в строительном секторе, где индекс опустился до 44,7 пункта против 49,6 в мае — это указывает на стагнацию и возможный спад в отрасли. В горнодобывающей промышленности снижение также продолжается: 48,1 в июне против 48,9 месяцем ранее.
Вместе с тем, в производственном секторе, сфере услуг и торговле деловая активность остаётся в положительной зоне. Индексы составили 51,7, 51,2 и 51,4 соответственно. Однако и здесь наблюдается замедление: к примеру, в мае показатель в производстве был выше — 53,5.
Индекс бизнес-климата (ИБК), отражающий общее восприятие предпринимателями текущих и ожидаемых условий ведения бизнеса, также снизился — с 13,6 до 11,6 пунктов. Это говорит о снижении оптимизма и настороженности бизнеса по поводу будущего спроса и стабильности рынка.
По оценке предприятий, темп роста спроса на товары и услуги замедляется. Особенно ощутим спад в сфере услуг, тогда как в производстве пока наблюдается относительная устойчивость.
Национальный банк продолжит мониторинг деловой активности и бизнес-ожиданий, чтобы своевременно реагировать на изменения в экономике страны.
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