Житель столицы, выдававший себя за успешного предпринимателя, оказался мошенником и обманул четырёх инвесторов на сумму более 270 млн тенге, передает BAQ.KZ.

По данным следствия, мужчина убедил потерпевших оформить автокредиты на своё имя под предлогом делового сотрудничества. Он обещал сам выплачивать займы и использовать автомобили в бизнесе. Вместо этого злоумышленник переправил машины в Россию, продал их, а деньги потратил на личные нужды.

В результате потерпевшие остались с многомиллионными долгами.

Суд признал мужчину виновным в мошенничестве и приговорил к 6 годам 8 месяцам лишения свободы. Приговор пока не вступил в законную силу.

Прокуратура столицы напоминает, что за хищение чужого имущества с помощью обмана или злоупотребления доверием предусмотрена уголовная ответственность вплоть до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.