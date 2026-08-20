Благотворительная акция «Мектепке жол» прошла в столичном Доме дружбы

В Астане в Доме дружбы прошла благотворительная акция в рамках республиканского проекта «Мектепке жол», направленного на поддержку детей в преддверии нового учебного года.

Более 50 детей получили школьные рюкзаки и необходимые учебные принадлежности. Для юных участников также организовали развлекательную программу с аниматорами.

Инициатива продолжается и в регионах страны.

В Жамбылской области поддержку получили 36 детей, в Таразе 75 учащимся передали школьную форму и учебные наборы. В Кокшетау к акции присоединились представители нескольких этнокультурных объединений, а в области Абай школам передали канцтовары и другие необходимые материалы.

Отметим, республиканская акция «Мектепке жол» проводится ежегодно с 1 августа по 30 сентября и объединяет государственные органы, общественные организации и этнокультурные объединения вокруг благотворительных инициатив. Главная цель проекта – оказать помощь детям из малообеспеченных и многодетных семей, детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей.