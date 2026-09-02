«Блестяще справился» – Пан Ги Мун о работе К.Токаева в ООН
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Бывший генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун заявил о полной поддержке инициативы Президента Касым-Жомарта Токаева по созданию международной водной организации. В интервью телеканалу «24KZ» он напомнил и о многолетней совместной работе с Главой государства.
«С президентом Токаевым мы тесно работали, когда оба были министрами иностранных дел. Я – Кореи, он – Казахстана. Позже наши пути пересеклись и в ООН, когда я назначил его генеральным директором отделения организации в Женеве, второго по величине после штаб-квартиры в Нью-Йорке».
Пан Ги Мун высоко оценил работу Токаева в системе ООН и связал этот опыт с его дальнейшей политической карьерой.
«Он блестяще справился с этой задачей. Я думаю, что его успешный опыт в ООН во многом способствовал его избранию президентом Казахстана», - считает он.
Также экс-глава ООН высказался в поддержку инициативы Президента Казахстана по созданию международной водной организации.
«Вода – это основа жизни. Без нее не могут выжить ни люди, ни животные, ни растения. С одной стороны, нехватка воды становится причиной конфликтов. С другой – вода является источником жизни, здоровья и процветания. Древнекитайский философ Лао-Цзы говорил, что высшая добродетель человека действует подобно воде», - отметил он.
Пан Ги Мун рассказал, что еще во время работы генеральным секретарем ООН обращался к этой философской мысли как к образу лидерства.
«С философской и практической точек зрения идея президента Токаева крайне важна, и я искренне надеюсь, что он сможет реализовать этот проект. Передайте ему мою полную поддержку», - заключил Пан Ги Мун.
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