В Актюбинской области полиция раскрыла мошенническую схему, передает BAQ.KZ со ссылкой на Polisia.kz. 35-летний местный житель, выдававший себя за популярного блогера, оказался в центре многомиллионного обмана. Мужчина был задержан после того, как в полицию обратились несколько жертв его преступной деятельности.

По данным следствия, в конце 2024 года мошенник обманул четырёх человек, обещая помощь в решении их жизненных проблем. Одному из пострадавших он пообещал устроить на работу в детский сад, другому — помочь с получением водительских прав, а третьему — выиграть тендер на крупную сумму. Каждый из них перевёл деньги, однако обещанные услуги так и не были предоставлены.

Общий ущерб, нанесённый подозреваемым, составил более 10 миллионов тенге. Все пострадавшие сообщили о случившемся в правоохранительные органы, после чего началось досудебное расследование. Подозреваемый был задержан и находится в изоляторе временного содержания.

Полиция продолжает работать над раскрытием всех подробностей преступления, а также выясняет, не совершал ли он аналогичные мошенничества в других регионах.