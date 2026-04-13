Казахстанского блогера Кайсар Камза задержали во Вьетнаме. Операция была проведена при участии МВД Казахстана и Интерпол, передает BAQ.kz .

По информации МВД, задержание прошло в городе Камрань.

Блогер подозревается в организации незаконного игорного бизнеса. По данным следствия, он активно продвигал онлайн-казино через социальные сети и вовлекал пользователей в азартные игры.

«Он систематически размещал в социальных сетях рекламные видеоматериалы онлайн-казино и вовлекал пользователей в участие в азартных играх. В результате противоправной деятельности подозреваемый получил незаконный доход в размере более 100 млн тенге. Денежные средства переводились на криптовалютный кошелек, зарегистрированный на его имя», — сообщили в МВД.

В настоящее время решается вопрос о его экстрадиции в Казахстан.

В ведомстве подчеркнули, что попытки скрыться за границей не помогут избежать ответственности:

«Каждое разыскиваемое лицо будет установлено, задержано и доставлено в Казахстан. Это лишь вопрос времени», — заявили в МВД.

Ранее Агентство по финансовому мониторингу объявило Кайсара Камзу в международный розыск. По данным следствия, на протяжении пяти лет он вёл активную деятельность в Instagram под ником qais_arr, где собрал аудиторию около 2,4 млн подписчиков. Также он администрировал закрытый Telegram-канал с аудиторией около 368 тысяч участников.

Следствие считает, что блогер систематически размещал публикации с прямыми ссылками и промокодами для регистрации в интернет-казино, ориентированном на граждан Казахстана, получая за это вознаграждение. Для сокрытия доходов, как сообщалось, использовались криптовалютные кошельки. Суд санкционировал арест криптоактивов на сумму более 182 тысяч USDT.