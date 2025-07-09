В Жамбылской области блогер и юридический консультант был привлечён к ответственности за нарушение общественного порядка. Суд признал его виновным в назойливом приставании к прохожему и препятствовании движению автомобиля, а позже обязал компенсировать моральный вред пострадавшему, передаёт BAQ.KZ.

Судом установлено, что блогер, являющийся членом палаты юридических консультантов Жамбылской области, вёл себя агрессивно и навязчиво по отношению к местному жителю, ограничивал его передвижение и мешал движению транспортного средства.

За это он был привлечён к административной ответственности по статье 434 КоАП РК (мелкое хулиганство). Суд назначил штраф в размере 78 тысяч тенге.

После инцидента потерпевший мужчина подал гражданский иск о компенсации морального вреда на сумму 500 тысяч тенге, а также о возмещении расходов на представителя (250 тысяч тенге).

Решением Жуалынского районного суда иск был частично удовлетворён:

50 000 тенге — компенсация морального вреда;

275 000 тенге — расходы на представителя и госпошлину.

Юристу-блогеру объявлен выговор. Также суд вынес частное определение в адрес палаты юридических консультантов с требованием привлечь его к дисциплинарной ответственности за грубое нарушение профессиональной этики.