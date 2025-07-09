Блогера наказали за назойливое приставание в Жамбылской области
Он является еще и юридическим консультантом.
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В Жамбылской области блогер и юридический консультант был привлечён к ответственности за нарушение общественного порядка. Суд признал его виновным в назойливом приставании к прохожему и препятствовании движению автомобиля, а позже обязал компенсировать моральный вред пострадавшему, передаёт BAQ.KZ.
Судом установлено, что блогер, являющийся членом палаты юридических консультантов Жамбылской области, вёл себя агрессивно и навязчиво по отношению к местному жителю, ограничивал его передвижение и мешал движению транспортного средства.
За это он был привлечён к административной ответственности по статье 434 КоАП РК (мелкое хулиганство). Суд назначил штраф в размере 78 тысяч тенге.
После инцидента потерпевший мужчина подал гражданский иск о компенсации морального вреда на сумму 500 тысяч тенге, а также о возмещении расходов на представителя (250 тысяч тенге).
Решением Жуалынского районного суда иск был частично удовлетворён:
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50 000 тенге — компенсация морального вреда;
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275 000 тенге — расходы на представителя и госпошлину.
Юристу-блогеру объявлен выговор. Также суд вынес частное определение в адрес палаты юридических консультантов с требованием привлечь его к дисциплинарной ответственности за грубое нарушение профессиональной этики.