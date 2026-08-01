Блогеру Гусейну Гасанову грозит до шести лет тюрьмы по делу о легализации денег

Прокуратура запросила шесть лет лишения свободы для блогера Гусейна Гасанова по делу о легализации денежных средств. Судебное разбирательство проходит заочно.

Как сообщает РЕН ТВ, согласно версии обвинения, Гасанов уклонился от уплаты налогов на сумму более 170 млн рублей (около $2,1 млн). Следствие считает, что впоследствии часть этих средств он легализовал, заключив договор купли-продажи недвижимости.

Ранее он заявлял в социальных сетях, что погасил налоговую задолженность. Его интересы в суде представляет команда адвокатов.

Весной 2025 года Гасанов был заочно арестован и объявлен в розыск. По данным следствия, в феврале того же года он покинул Россию.

Сейчас, по информации российских СМИ, блогер может находиться в Азербайджане или Объединённых Арабских Эмиратах.

