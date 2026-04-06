В Костанайской области суд огласил приговор блогеру Миршату Сарсенбаеву, признанному виновным в вымогательстве в особо крупном размере, сообщает корреспондент BAQ.KZ.

Судом установлено, что в феврале 2025 года подсудимый стал свидетелем вывоза падежа и выбракованной птицы, принадлежащей одному из ТОО. Осознавая, что подобные действия нарушают санитарные нормы и правила утилизации биологических отходов, он произвел видеозапись на камеру мобильного телефона и опубликовал её на своем YouTube-канале.

После публикации уполномоченные органы провели проверки, по итогам которых ТОО было привлечено к административной ответственности.

Позднее представитель компании встретился с подсудимым с просьбой разъяснить причины публикации и удалить видеозапись. В ходе разговора подсудимый заявил, что располагает другими аналогичными материалами, и предложил урегулировать вопрос за вознаграждение.

Он предложил передать ему автомобиль “Shacman” либо денежные средства в размере 20 000 000 тенге.

После этого ТОО обратилось в правоохранительные органы. В рамках негласных следственных действий подсудимый указал способ передачи средств, предложив перебросить их через забор его дома.

«В тот же день представитель ТОО передал С. денежные средства в размере 15 000 000 тенге, перебросив их через забор домовладения», - уточняется в материалах дела.

В ходе судебного разбирательства прокурор просил назначить наказание в виде 10 лет лишения свободы. Потерпевшая сторона поддержала данную позицию. Подсудимый вину не признал, сторона защиты настаивала на оправдательном приговоре.

Отметим, санкция ч.4 ст.194 УК РК предусматривает лишение свободы на срок от 7 до 15 лет с конфискацией имущества. Суд признал смягчающим обстоятельством наличие у подсудимого малолетнего ребёнка. Отягчающих обстоятельств установлено не было.

С учетом всех обстоятельств дела суд назначил наказание в виде 7 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в учреждениях уголовно-исполнительной системы средней безопасности.

Приговор в законную силу не вступил.