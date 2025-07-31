На заседании Правительства первый вице-премьер РК Роман Скляр прокомментировал рост состояния казахстанских олигархов и ситуацию вокруг корпорации ERG. Он заявил, что бизнесмены не влияют на государственную политику, но обязаны инвестировать в страну и создавать рабочие места, передаёт BAQ.KZ.

Журналист поднял вопрос о том, что представители крупного бизнеса, которые годами остаются в списке Forbes, после январских событий не только сохранили своё положение, но и заметно увеличили своё состояние. В частности, речь шла о Вячеславе Киме, чьё состояние за последние три года выросло на 69%, Тимуре Турлове — на 190%, а также о семье Кулебаевых, чьи совокупные доходы показали значительный прирост. В ответ первый вице-премьер заявил:

"Что касается олигархов — вы всё прекрасно знаете. Можно соглашаться или не соглашаться, но реальность такова, что мы действительно участвуем в новом этапе развития. С 2022 года, когда вся страна и наши граждане прошли через тяжёлые испытания, мы заявили, что должны строить новый Казахстан. Но утверждать, что люди, которых вы называете олигархами, напрямую влияют на государственную политику, нельзя. Они не влияют на принятие решений государством, парламентом, на законодательные инициативы и так далее", — рассказал Роман Скляр.

Отвечая на вопрос о роли крупного бизнеса и возвращении активов, первый вице-премьер напомнил о мерах, предпринимаемых государством для обеспечения прозрачности и справедливости.

"Прошло уже немало времени. Создана специальная комиссия под председательством госсекретаря, которая занимается возвратом активов в страну. Предприниматели, которые раньше работали здесь, имеют право продолжать деятельность, но они должны инвестировать в свою страну: строить новые предприятия, развивать действующие активы, создавать рабочие места и добавленную стоимость. Это их прямая обязанность, и, по сути, это смысл жизни любого бизнесмена", — подчеркнул Роман Скляр.

Роман Скляр, комментируя ситуацию с корпорацией ERG и вопрос размещения средств в зарубежных банках, подчеркнул, что государство располагает необходимыми инструментами для контроля её деятельности.