Рынок оптовой реализации угля для нужд энергопроизводящих организаций в Казахстане фактически является монопольным. Более 70% рынка принадлежит ТОО "Богатырь Комир", передает BAQ.KZ.

За последние пять лет компания неоднократно повышала стоимость угля — от 5% до 21,5% в год. В 2023 году в отношении "Богатырь Комир" было начато расследование по признакам установления монопольно высокой цены. Компания оспаривала его в суде, однако 10 июня 2025 года Верховный суд подтвердил законность приказа о расследовании.

Стоимость энергетического угля напрямую влияет на тарифы на электроэнергию: его доля в себестоимости достигает 60% затрат энергопроизводящих организаций. Рост цен на уголь отражается и на стоимости продовольствия и коммунальных услуг.

В отличие от рынков электро- и теплоэнергии, где действует госрегулирование, цены на энергетический уголь пока не ограничены. Это приводит к резким скачкам стоимости и кассовым разрывам у энергопроизводящих компаний.

В этой связи Агентство по защите и развитию конкуренции выступило с инициативой о введении государственного регулирования цен на энергетический уголь. Соответствующая норма включена в шестой антимонопольный пакет поправок, который сейчас рассматривает Парламент.