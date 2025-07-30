В 2025 году на историческую родину — в Казахстан — вернулись и получили статус кандаса 6 755 этнических казахов. С момента обретения независимости в 1991 году общее число вернувшихся составило свыше 1,15 миллиона человек.

Большая часть переселенцев в этом году приехала из Китая — 45,1%, почти 42% — из Узбекистана, ещё 5,4% прибыли из Туркменистана, 2,8% — из Монголии, 2,4% — из России, а остальные — из других стран, передает BAQ.KZ.

По состоянию на 1 июля 2025 года, среди переселенцев 59,8% — это люди трудоспособного возраста, 31% — несовершеннолетние и 9,2% — пенсионеры. Среди трудоспособных переселенцев 16% имеют высшее образование, 27,1% — среднее специальное, 54,6% — общее среднее образование и 2,3% — не имеют образования.

Этнические казахи расселились по всей стране, но особое внимание уделяется трудодефицитным регионам — Акмолинской, Абайской, Костанайской, Павлодарской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Восточно-Казахстанской и Северо-Казахстанской областям. На 2025 год квота для переселения в эти регионы составляет 2 309 человек, из которых уже 1 092 получили направление и обосновались там.

Для поддержки кандасов, переезжающих в эти регионы, государство предоставляет субсидии: единовременная помощь на переезд составляет 70 месячных расчетных показателей (примерно 275,2 тысячи тенге) на главу семьи и каждого члена семьи. Кроме того, в течение года ежемесячно выделяется от 15 до 30 МРП (от 59 до 118 тысяч тенге) на оплату жилья и коммунальных услуг.

С начала года помощь уже получили 494 кандаса, из них 188 человек трудоустроены на постоянной основе. Для повышения эффективности переселения введён сертификат экономической мобильности — государственная поддержка, позволяющая приобрести или построить жильё, либо покрыть часть первоначального взноса по ипотеке. Сертификат предоставляется безвозмездно и безвозвратно, покрывая до 50% стоимости жилья или до 4,56 миллиона тенге на семью.