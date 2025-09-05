В Балтийском море стартовали международные военные учения НАТО "Квадрига", организованные Бундесвером, передаёт BAQ.KZ со ссылкой на Report.

В маневрах участвуют свыше 8 тысяч военнослужащих из 14 стран альянса, включая США, Великобританию, Францию и Канаду. Германия задействовала около 40 кораблей, 20 самолетов и более 1800 единиц наземной техники.

Одним из ключевых эпизодов стала переброска военной техники на пароме из немецкого порта Росток в литовскую Клайпеду под охраной корвета, тральщика, вертолета и полицейских сил. За операцией наблюдали германское командование и офицеры союзных стран.

Кроме того, отрабатывались действия по перехвату беспилотников и безэкипажных катеров. В зоне учений были замечены истребители Eurofighter Typhoon.

Сроки завершения учений не раскрываются — они могут продлиться несколько недель.