Более 100 стран и свыше 3 тыс. спортсменов примут участие в VI Всемирных играх кочевников, которые пройдут в Кыргызстане с 31 августа по 6 сентября, передает BAQ.KZ со ссылкой на Анадолу.

Об этом на пресс-конференции сообщил директор Государственного агентства физической культуры и спорта при Кабинете Министров Кыргызской Республики Казыбек Молдожиев.

Молдожиев сообщил, что Игры пройдут под девизом "Единство силы! Единство духа!".

Официальная церемония открытия состоится 31 августа — в День независимости Кыргызстана — на строящемся в столице стадионе "Бишкек Арена" вместимостью 51 тыс. зрителей.

Соревнования начнутся 2 сентября и будут проходить в городе Чолпон-Ата на берегу Иссык-Куля. Там же состоится и церемония закрытия Игр.

Он подчеркнул, что интерес к Всемирным играм кочевников с каждым годом растет.

– Если в 2014 году количество стран-участниц составляло 19, то в 2024 году их стало уже 89. На шестые Игры, которые мы проводим в этом году, мы рассчитываем на участие более чем из 100 стран и свыше 3 тыс. спортсменов. Соревнования пройдут по 43 традиционным видам спорта, в первую очередь — по конным дисциплинам, - сообщил Молдожиев.

Молдожиев напомнил, что в прошлом году Кыргызстан официально зарегистрировал бренд "Всемирные игры кочевников" и стал его правообладателем.

– Благодаря этому статусу Кыргызстан получил право и в то же время взял на себя ответственность определять формат, правила и концепцию Игр, — отметил он.

Всемирные игры кочевников, которые называют "Олимпиадой традиционных видов спорта", проводятся раз в два года. Первые три Игры прошли в Кыргызстане (Чолпон-Ата — 2014, 2016, 2018), четвертые — в Турции (Изник — 2022), пятые — в Казахстане (Астана — 2024).