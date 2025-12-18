Прокуратура Мангистауской области в ходе мониторинга нормативных правовых актов выявила нарушения, повлекшие ущемление прав социально уязвимых слоёв населения, передает BAQ.KZ со ссылкой на прокуратуру.

Речь идёт о порядке предоставления жилищных льгот, предусмотренных для отдельных категорий граждан.

Как установили надзорные органы, решением областного маслихата №31/368 от 25 октября 2019 года был утверждён перечень и размер жилищных льгот. Эти меры государственной поддержки предназначены для оказания помощи при внесении первоначального взноса либо частичной оплате стоимости жилья в рамках жилищных программ.

В прошлом году в законодательство, регулирующее вопросы предоставления жилищных льгот, были внесены изменения и дополнения. Согласно новым нормам, количество категорий получателей было расширено с двух до двенадцати. Однако соответствующие изменения своевременно не были отражены в решении областного маслихата.

В результате этого более 100 тысяч граждан, в том числе представители социально уязвимых слоёв населения, оказались лишены возможности воспользоваться предусмотренными жилищными льготами. Данное обстоятельство было выявлено в ходе прокурорской проверки.

По протесту прокуратуры решения городских и районных маслихатов приведены в соответствие с действующим законодательством. Принятые меры позволили восстановить нарушенные права граждан, нуждающихся в государственной поддержке, и обеспечить доступ к жилищным льготам в установленном законом объёме.