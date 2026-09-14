Более 100 закладок готовили к распространению в Астане

В Астане задержали 26-летнего мужчину, которого подозревают в хранении и распространении наркотиков. При нем нашли более 100 свертков с запрещенными веществами, которые, по предварительным данным, предназначались для распространения по городу, передает BAQ.KZ.

Мужчину задержали во время оперативных мероприятий, когда он изымал наркотики из двух тайников. Внутри находилось более 100 свертков.

После задержания полицейские провели обыск по месту его жительства. Там в коробке из-под обуви нашли еще несколько свертков с белым порошкообразным веществом с характерным запахом.

По предварительным данным, речь идет о мефедроне и альфа-PVP. Все свертки были упакованы и перемотаны изолентой разных цветов.

Найденные вещества изъяли и направили на дальнейшее исследование.

По факту хранения и распространения наркотиков возбуждено уголовное дело. Подозреваемого поместили в изолятор временного содержания.

Сейчас полицейские устанавливают других возможных участников, которые могли быть связаны с распространением наркотиков через тайники-закладки.

В полиции напомнили, что хранение, сбыт и распространение наркотических средств влекут уголовную ответственность. Правоохранители продолжают выявлять каналы сбыта, в том числе через тайники, которые наркосбытчики оборудуют в разных районах города.