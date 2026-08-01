Более 1000 квартир и ремонт 19 школ: в Актюбинской области уточнили бюджет

В Актюбинской области на внеочередной 26-й сессии областного маслихата депутаты внесли изменения в областной бюджет и План развития региона на 2026–2030 годы. В заседании приняли участие аким области Асхат Шахаров, руководители областных управлений и департаментов.

Средства выделены на текущий ремонт 19 школ, а также закупку отопительных котлов, генераторов и насосов для 38 организаций образования. Это позволит подготовить объекты к предстоящему отопительному сезону.

Кроме того, в рамках проекта «Сельская школа: равные возможности» предусмотрено повышение квалификации 2 080 педагогов и руководителей школ. Проект также предусматривает модернизацию 120 учебных кабинетов в 40 школах 12 районов области.

Дополнительные средства направят и на решение жилищного вопроса. В рамках уточнённого бюджета планируется приобрести 1 012 квартир для представителей социально уязвимых категорий населения, состоящих в очереди на жильё.

Квартиры распределят между районами области и предоставят в аренду с правом последующей приватизации. Ожидается, что это позволит сократить очередь и улучшить жилищные условия более тысячи семей.

Также депутаты рассмотрели изменения в План развития области на 2026–2030 годы. В документ включили направление по развитию малой авиации. Планируется организовать регулярное авиасообщение между Актобе и отдалёнными населёнными пунктами региона.

По итогам заседания по всем вопросам повестки были приняты соответствующие решения. Аким области Асхат Шахаров отметил активную позицию депутатов и подчеркнул, что принятые меры должны способствовать повышению качества жизни населения.