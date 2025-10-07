Более 1000 светильников установят в Алматы к концу года
Сегодня, 08:48
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 08:48Сегодня, 08:48
101Фото: Pixabay.com
В Алматы продолжается масштабная модернизация наружного освещения, передаёт BAQ.KZ.
Уже обновлены знаковые места города:
Дворец Республики
Скверы Шухова и "Дружба"
Аллея по ул. Тулебаева
Пр. Сейфуллина
Ул. Шолохова и Саина
Что сделано:
Установлены современные энергоэффективные светильники, обновлены опоры и кабельные линии, повышена яркость и равномерность освещения, улучшена безопасность пешеходов и автомобилистов.
Всего до конца года планируется обновить более 1000 светильников по всему городу.
Проект реализуется Управлением энергетики и водоснабжения г. Алматы совместно с ГКП "Алматы Қала Жарық".
Самое читаемое
- Военнослужащий КНБ умер от менингококцемии в Алматинской области
- На маршруте "Уральск – Астана" появились новые плацкартные вагоны
- Землетрясение произошло ночью на юге Казахстана
- Обновления в системе ОСМС с 2026 года: что изменится для граждан и мигрантов?
- Путин пригрозил США разрывом отношений из-за поставок ракет Tomahawk Украине