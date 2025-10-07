В Алматы продолжается масштабная модернизация наружного освещения, передаёт BAQ.KZ.

Уже обновлены знаковые места города:

Дворец Республики

Скверы Шухова и "Дружба"

Аллея по ул. Тулебаева

Пр. Сейфуллина

Ул. Шолохова и Саина

Что сделано:

Установлены современные энергоэффективные светильники, обновлены опоры и кабельные линии, повышена яркость и равномерность освещения, улучшена безопасность пешеходов и автомобилистов.

Всего до конца года планируется обновить более 1000 светильников по всему городу.

Проект реализуется Управлением энергетики и водоснабжения г. Алматы совместно с ГКП "Алматы Қала Жарық".