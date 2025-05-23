В Казахстане продолжается активная поддержка граждан, нуждающихся в жилье. По информации председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства по инвестициям и развитию РК Бакытжана Жунисбекова, с 2022 года государство субсидирует 50% стоимости аренды жилья для отдельных категорий граждан, передает BAQ.KZ.

"На сегодняшний день более 11 тысяч семей получают государственную поддержку по выплате половины стоимости аренды жилья в частном секторе", — отметил спикер на пресс-конференции.

Кроме того, акиматы региона выдают жилищные сертификаты, которые покрывают часть первоначального взноса по ипотечным кредитам. За первый квартал текущего года было выдано 522 таких сертификата на общую сумму 580 миллионов тенге.

Также для очередников предусмотрены льготные жилищные кредиты по ставкам 2% и 5%. В этом году стартовала новая ипотечная программа "Наурыз" с процентными ставками 7% для социально уязвимых слоев населения и 9% для остальных категорий граждан.

Эти меры направлены на улучшение жилищных условий и поддержку семей, стоящих в очереди на жилье, а также на стимулирование строительства и развития жилищного сектора в стране.