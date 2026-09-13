Более 11 тысяч спутников Starlink работают на орбите Земли
Starlink достиг отметки в 11 тысяч действующих спутников.
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Число работающих спутников интернет-системы Starlink превысило 11,1 тысячи. После очередного запуска на орбиту группировка SpaceX насчитывает 11 133 действующих аппарата.
Всего с мая 2019 года в рамках проекта Starlink компания SpaceX запустила более 12,9 тысячи спутников. Часть аппаратов впоследствии вышла из строя либо сошла с орбиты.
С начала 2026 года SpaceX вывела на орбиту около 2 тысяч спутников Starlink. Для запусков компания использовала 80 ракет-носителей Falcon 9.
В дальнейшем SpaceX намерена расширить группировку до 12 тысяч действующих спутников. Это должно позволить создать глобальную сеть широкополосного доступа в интернет.
Объем инвестиций в проект оценивается в 10 млрд долларов.
В настоящее время Starlink работает более чем в 160 странах и территориях и предоставляет высокоскоростной интернет свыше 10 млн активных клиентов.
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