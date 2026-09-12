Казахстан снял ограничения на ввоз свинины из России

Казахстан отменил временные ограничения на ввоз из Башкортостана живых свиней, свинины и ряда другой продукции свиноводства. Решение принято на фоне улучшения эпизоотической ситуации по африканской чуме свиней (АЧС). Об отмене ограничений говорится в указании Россельхознадзора от 8 сентября со ссылкой на письмо Комитета ветеринарного контроля и надзора Минсельхоза Казахстана от 25 августа 2026 года.

Теперь из Башкортостана в Казахстан разрешен ввоз живых животных, мяса свинины, в том числе дикого кабана, и продуктов его переработки, если они не подвергались необходимой термической обработке. Также сняты ограничения на ввоз кожевенного, рогокопытного и кишечного сырья, щетины, охотничьих трофеев, кормов и кормовых добавок, а также оборудования, использовавшегося для перевозки, убоя и разделки свиней.

Кроме того, Казахстан отменил ограничения на транзит живых свиней из Башкортостана через свою территорию. Ранее запрет был введен из-за неблагополучной эпизоотической ситуации по АЧС. Теперь указание Россельхознадзора от 3 февраля 2022 года прекращает действие в части ограничений на ввоз и транзит соответствующей продукции из Башкортостана. Решение принято после стабилизации ситуации с африканской чумой свиней в российском регионе.