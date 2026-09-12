Сказал лишнее — сорвал рейс: пассажиров предупредили о шутках в самолёте

Одно неосторожное слово на борту может превратить обычный рейс в ЧП. Пассажиров в Казахстане предупреждают: шутки о бомбе, оружии или захвате самолёта могут привести не только к задержке вылета, но и к ответственности. Недавно на рейсе Алматы – Актау один из пассажиров произнёс слово «бомба». Мужчину сняли с рейса сотрудники авиационной безопасности и транспортной полиции. Вылет задержался почти на два часа.

В Минтранспорта предупредили: для авиации не существует понятия «я просто пошутил». Экипаж не может на месте определить, была ли фраза шуткой, оговоркой или реальной угрозой. Поэтому после подобных заявлений запускаются проверки самолёта и багажа, а при необходимости подключаются специальные службы. Из-за одного пассажира могут задержать рейс, изменить порядок посадки или повторно проверять людей и багаж.

Это создаёт проблемы не только авиакомпании, но и сотням других пассажиров. При этом последствия для самого автора высказывания могут оказаться ещё серьёзнее. По статье 273 УК РК за заведомо ложное сообщение о готовящемся акте терроризма предусмотрены штраф, исправительные работы, ограничение либо лишение свободы. Поэтому слова о бомбе, взрывчатке, оружии, террористах, теракте или захвате самолёта лучше оставить за пределами аэропорта и борта.