В России объявили награду за медведей после серии нападений на людей

В России участились случаи нападения медведей на людей. За последние недели смертельные инциденты произошли сразу в нескольких регионах — Республике Алтай, Красноярском крае и Бурятии. Хищники все чаще выходят к населенным пунктам и встречаются людям в лесах, где раньше подобные случаи были редкостью. Одной из возможных причин специалисты называют рост численности медведей.

Также на поведение животных могут влиять нехватка естественного корма в тайге, лесные пожары и доступность пищевых отходов рядом с населенными пунктами. По данным Минприроды России, с 1990 года численность бурого медведя в стране выросла более чем в два раза и сейчас превышает 300 тысяч особей. Наибольшее количество животных обитает в Сибири и на Камчатке.

На фоне участившихся случаев нападения власти отдельных регионов усиливают меры безопасности. Так, в Красноярском крае ввели денежное вознаграждение за добычу бурого медведя — 36,5 тысячи рублей за одну особь, что составляет около 370 евро. Таким образом, власти пытаются снизить риски для жителей регионов, где участились встречи людей с хищниками.