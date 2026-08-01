Более 113 забытых вещей вернули пассажирам LRT с начала запуска
На всех станциях и в поездах круглосуточно дежурят сотрудники транспортной полиции.
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С момента запуска Tarlan Astana пассажирам вернули более 113 забытых вещей, включая мобильные телефоны, сумки и другие личные предметы. Об этом сообщили в рамках профилактических мероприятий, которые регулярно проходят на станциях LRT.
На всех станциях и в поездах круглосуточно дежурят сотрудники транспортной полиции. За время работы они рассмотрели 34 обращения пассажиров и составили 10 административных материалов.
Кроме того, на объектах LRT регулярно проходят профилактические акции с участием сотрудников транспортной прокуратуры и транспортной полиции. Пассажирам разъясняют правила безопасного поведения, напоминают об ответственности за административные и уголовные правонарушения, а также отвечают на вопросы и раздают информационные материалы.
В правоохранительных органах отметили, что профилактическая работа проводится на постоянной основе. Её главная цель — обеспечение общественного порядка и создание безопасной и комфортной среды для пассажиров.
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