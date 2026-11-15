Более 12,8 кг наркотиков обнаружили в багаже пассажира аэропорта Стамбула
Мужчину, прибывшего из Таиланда транзитом через Катар, задержали сотрудники таможенной службы.
15 Ноября 2026, 22:32
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15 Ноября 2026, 22:3215 Ноября 2026, 22:32
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В аэропорту Стамбула у пассажира, прибывшего из Таиланда с пересадкой в Катаре, обнаружили 12 килограммов 820 граммов наркотических веществ. Запрещенный груз находился в упаковках из-под продуктов питания.
По данным Haber Global, мужчину задержали сотрудники таможенной службы по подозрению в перевозке запрещенных веществ. Наркотики обнаружили во время личного досмотра и проверки багажа.
После необходимых процедур в полицейском управлении задержанного передали в прокуратуру района Газиосманпаша.
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