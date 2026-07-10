Более 13 тысяч жертв бытового насилия получили помощь в Казахстане
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Министерство труда и социальной защиты населения продолжает совершенствовать систему поддержки жертв бытового насилия. Одними из ключевых изменений стали лицензирование кризисных центров и переход на новую систему финансирования, передает BAQ.KZ.
Как сообщили в ведомстве, с 2025 года организации, оказывающие специальные социальные услуги пострадавшим от бытового насилия, начали работать по лицензии. Это позволило установить единые требования к качеству помощи и условиям ее оказания.
Кроме того, кризисные центры переведены на подушевое финансирование. По данным министерства, такой подход сделал расходование бюджетных средств более прозрачным и позволил ориентировать систему на реальные потребности людей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации.
Помощь оказывается независимо от того, возбуждено ли уголовное дело. Пострадавшие могут получить социально-психологическую, социально-правовую и социально-бытовую поддержку. Если за помощью обращаются родители, вместе с ними в кризисные центры принимают и несовершеннолетних детей.
Сколько человек получили помощь
За период с 2023 по 2025 год специальными социальными услугами воспользовались более 13 тысяч человек.
Только за первое полугодие 2026 года помощь получили 1 877 граждан, из которых 1 299 – дети.
В настоящее время в Казахстане работают 29 организаций, оказывающих специальные социальные услуги жертвам бытового насилия. Кризисные центры действуют во всех регионах страны, включая Астану, Алматы и Шымкент.
В Министерстве труда отметили, что работа по развитию сети кризисных центров и повышению качества оказываемой помощи будет продолжена с учетом потребностей населения и результатов внедренных механизмов.
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