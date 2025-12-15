Более 1,5 тысячи автомобилей скопилось на трассах Актюбинской области
Нулевая видимость и буран парализовали трассы региона.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В Актюбинской области из-за резкого ухудшения погодных условий на трассах скопилось более полутора тысяч автомобилей, передает BAQ.KZ со ссылкой на Polisia.kz.
14 декабря в регионе были временно закрыты все автомобильные дороги в целях обеспечения безопасности дорожного движения.
Причиной ограничений стали сильная метель, буран и нулевая видимость, которые создавали прямую угрозу для водителей и пассажиров. В период закрытия дорог на паркингах, автокемпингах и вдоль трасс оказалось свыше 1,5 тысячи транспортных средств, включая легковые автомобили, пассажирские автобусы и большегрузный транспорт.
Сотрудники полиции и экстренных служб круглосуточно контролировали ситуацию, обеспечивая общественный порядок и безопасность граждан. На местах скопления транспорта велось дежурство, водителям оказывалась необходимая помощь, а обстановка находилась под постоянным наблюдением.
15 декабря погодные условия в Актюбинской области стабилизировались. После оценки состояния проезжей части и уровня безопасности было принято решение о поэтапном возобновлении движения. Для предотвращения дорожно-транспортных происшествий сотрудники полиции организовали сопровождение автотранспорта, сформировав колонны.
Движение осуществляется под контролем патрульных экипажей с соблюдением установленного скоростного режима и всех необходимых мер предосторожности. Правоохранительные органы призывают водителей учитывать погодные условия, строго соблюдать требования безопасности и следовать рекомендациям сотрудников полиции. Работа по обеспечению безопасности дорожного движения в регионе продолжается.
Самое читаемое
- В Кызылординской и Актюбинской областях ограничат движение на республиканских трассах
- В Косшы запущено 1000 новых камер видеонаблюдения с элементами ИИ
- 11 трудовых династий наградили в Мангистауской области
- Казахстанец Кирилл Проходов выиграл юниорский этап Кубка мира по фехтованию в Ташкенте
- Семь человек пострадали при стрельбе на пляже в Сиднее