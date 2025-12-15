В Актюбинской области из-за резкого ухудшения погодных условий на трассах скопилось более полутора тысяч автомобилей, передает BAQ.KZ со ссылкой на Polisia.kz.

14 декабря в регионе были временно закрыты все автомобильные дороги в целях обеспечения безопасности дорожного движения.

Причиной ограничений стали сильная метель, буран и нулевая видимость, которые создавали прямую угрозу для водителей и пассажиров. В период закрытия дорог на паркингах, автокемпингах и вдоль трасс оказалось свыше 1,5 тысячи транспортных средств, включая легковые автомобили, пассажирские автобусы и большегрузный транспорт.

Сотрудники полиции и экстренных служб круглосуточно контролировали ситуацию, обеспечивая общественный порядок и безопасность граждан. На местах скопления транспорта велось дежурство, водителям оказывалась необходимая помощь, а обстановка находилась под постоянным наблюдением.

15 декабря погодные условия в Актюбинской области стабилизировались. После оценки состояния проезжей части и уровня безопасности было принято решение о поэтапном возобновлении движения. Для предотвращения дорожно-транспортных происшествий сотрудники полиции организовали сопровождение автотранспорта, сформировав колонны.

Движение осуществляется под контролем патрульных экипажей с соблюдением установленного скоростного режима и всех необходимых мер предосторожности. Правоохранительные органы призывают водителей учитывать погодные условия, строго соблюдать требования безопасности и следовать рекомендациям сотрудников полиции. Работа по обеспечению безопасности дорожного движения в регионе продолжается.