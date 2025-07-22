В Казахстане более 150 резервных месторождений, содержащих редкие и полиметаллические руды, выставлены на аукцион. Об этом сообщил председатель Комитета геологии Министерства промышленности и строительства Ерлан Акбаров, комментируя информацию, озвученную Высшей аудиторской палатой, передаёт BAQ.KZ.

"После обретения независимости многие наши месторождения, которые стоят на нашем балансе, удержаны с запасами категории С2. По ним должны были проводиться технологические исследования. Сейчас эти объекты, резервные месторождения, их больше 150 единиц, выставлены на аукцион, на добычу. По ним проводится определенная работа", — сообщил Акбаров.

Он уточнил, что речь идёт о месторождениях с полиметаллическими рудами и редкими металлами:

"Там есть полиметаллические руды и редкие металлы. Редкие металлы тогда, сами знаете, технологий не было. На самом деле сейчас тоже есть определенные сложности по переработке данных полезных ископаемых металлов", — добавил Акбаров.

По его словам, запасы были зафиксированы по категории С2, поскольку извлечение этих металлов требует проведения специальных технологических исследований, которые ранее не проводились.

"Из-за отсутствия технологий там действительно принимались категории С1, то есть категория С2. Чтобы перевести его на категорию С1, должны быть проведены технологические исследования, то есть извлечение этих полезных ископаемых. Эта работа, соответственно, ранее не проведена. Из-за этого у нас они на балансе стоят как по категории С2", — пояснил он.

На вопрос, почему за всё это время работы не проводились, Ерлан Акбаров ответил:

"Причина была в том, что там были и вольфрам, и кобальт. Ранее таких технологий не было. Последние годы уже. Спрос идёт именно на редкоземельные, на те элементы. Ранее они были на балансе, по ним особых интересов и спроса не было", — пояснил Акбаров.

Он добавил, что в рамках последнего аукциона на торги выставлено более 20 объектов с редкими металлами.