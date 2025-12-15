В Казахстане продолжается реализация поручений Президента, направленных на развитие предпринимательства и цифровую трансформацию экономики, передает BAQ.KZ.

В рамках Общенационального плана мероприятий по исполнению Послания Главы государства "Казахстан в эпоху искусственного интеллекта: актуальные задачи и их решения через цифровую трансформацию" Правительство совместно с Европейским банком реконструкции и развития проводит комплексную диагностику компаний, оценивает их инвестиционный потенциал и разрабатывает индивидуальные планы роста. Уже начата работа с 20 предприятиями, а к 2030 году число участников программы увеличится как минимум до 70, что позволит сформировать устойчивый слой компаний, готовых к масштабированию.

Параллельно в стране идет перезагрузка системы регулирования бизнеса. По принципу "регулирования с чистого листа" пересматриваются действующие требования, исключаются устаревшие нормы и обновляется подход к государственному контролю. Эти изменения направлены на существенное упрощение условий ведения предпринимательской деятельности и снижение административной нагрузки на бизнес.

В текущем году была запущена программа льготного финансирования "Өрлеу", которая уже продемонстрировала высокую востребованность. Более 1 700 проектов предпринимателей получили поддержку на общую сумму 482 млрд тенге, что подтверждает эффективность данного инструмента и его значимость для развития экономики.

Важным элементом программы стало расширение гарантийных механизмов на базе Фонда "Даму". Создание двух гарантийных фондов позволило увеличить доступ бизнеса к банковскому финансированию. Первый гарантийный фонд работает по портфельному принципу и обеспечивает кредитование через банки второго уровня по проектам с объемом финансирования до 7 млрд тенге. На сегодняшний день при его поддержке реализовано 2 384 проекта на сумму 417,7 млрд тенге, при этом объем предоставленных гарантий составил 229,9 млрд тенге.

Второй гарантийный фонд ориентирован на крупные инвестиционные и инфраструктурные проекты. Уже реализован первый проект стоимостью 7,1 млрд тенге с предоставлением гарантии на 2,8 млрд тенге, еще один проект находится на стадии подписания.

В дальнейшем государство планирует перейти к более адресной и точечной поддержке предпринимателей с учетом отраслевых и региональных особенностей. Такой подход позволит эффективнее раскрывать потенциал бизнеса и стимулировать развитие приоритетных направлений экономики.

В целом поддержка предпринимательства в Казахстане выстраивается как непрерывная система, охватывающая все этапы — от появления бизнес-идеи до масштабирования производства. Реализация программы "Өрлеу" и других инструментов создает прочную основу для роста объемов производства, а высокая активность предпринимателей свидетельствует о том, что деловая среда в стране становится более зрелой, устойчивой и динамичной.