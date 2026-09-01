Более 2 млн казахстанцев охватит персональный учет бесплатных лекарств к 2027 году

В Казахстане меняют подход к учету и закупке лекарств для пациентов, получающих препараты амбулаторно. С 2026 года действует единый цифровой контур, который позволяет проследить движение препарата от регистрации и поставки до выдачи конкретному человеку, сообщает Министерство здравоохранения РК.

На 2026 год потребность в лекарствах сформирована с учетом данных 1,9 млн конкретных пациентов, а на 2027 год система должна охватить уже 2,16 млн человек.

Новый подход предполагает, что закупки будут планироваться исходя из реальной потребности пациентов: система учитывает, кому именно, какой препарат и в каком количестве необходим.

По данным Минздрава, в 2026 году в рамках амбулаторного лекарственного обеспечения уже выписано более 8,6 млн электронных рецептов. Свыше 80% препаратов выдаются через электронную платформу «Социальный кошелек».

Одновременно развивается система маркировки лекарств. Сейчас ею охвачено 1,01 млрд упаковок. Цифровая цепочка позволяет отследить препарат вплоть до аптеки и пациента, а при его выдаче через «Социальный кошелек» проверить подлинность.

В Минздраве отмечают, что цифровизация должна не только упростить получение бесплатных препаратов, но и сократить возможности для непрозрачного оборота лекарств. По данным ведомства, повышение прозрачности лекарственного рынка уже обеспечило дополнительные налоговые поступления на 23,9 млрд тенге.

В результате государство получает возможность сопоставлять закупленные объемы лекарств с фактической потребностью пациентов и контролировать весь путь препаратов – от производства и регистрации до их выдачи гражданам.