Более 2 млн казахстанцев охватит персональный учет бесплатных лекарств к 2027 году
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В Казахстане меняют подход к учету и закупке лекарств для пациентов, получающих препараты амбулаторно. С 2026 года действует единый цифровой контур, который позволяет проследить движение препарата от регистрации и поставки до выдачи конкретному человеку, сообщает Министерство здравоохранения РК.
На 2026 год потребность в лекарствах сформирована с учетом данных 1,9 млн конкретных пациентов, а на 2027 год система должна охватить уже 2,16 млн человек.
Новый подход предполагает, что закупки будут планироваться исходя из реальной потребности пациентов: система учитывает, кому именно, какой препарат и в каком количестве необходим.
По данным Минздрава, в 2026 году в рамках амбулаторного лекарственного обеспечения уже выписано более 8,6 млн электронных рецептов. Свыше 80% препаратов выдаются через электронную платформу «Социальный кошелек».
Одновременно развивается система маркировки лекарств. Сейчас ею охвачено 1,01 млрд упаковок. Цифровая цепочка позволяет отследить препарат вплоть до аптеки и пациента, а при его выдаче через «Социальный кошелек» проверить подлинность.
В Минздраве отмечают, что цифровизация должна не только упростить получение бесплатных препаратов, но и сократить возможности для непрозрачного оборота лекарств. По данным ведомства, повышение прозрачности лекарственного рынка уже обеспечило дополнительные налоговые поступления на 23,9 млрд тенге.
В результате государство получает возможность сопоставлять закупленные объемы лекарств с фактической потребностью пациентов и контролировать весь путь препаратов – от производства и регистрации до их выдачи гражданам.
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