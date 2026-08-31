Что изменится в Казахстане с 1 сентября 2026 года: главные нововведения
В сентябре казахстанцев ожидает ряд изменений.
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С 1 сентября в Казахстане вступает в силу ряд новых правил и требований. Изменения коснутся школьного образования, пенсионных накоплений, цифровой маркировки БАДов, оформления документов, жилья, налогов и других сфер.
Кроме того, в сентябре казахстанцев ждут важные сроки по уплате налогов, подаче деклараций, вакцинации против гриппа и другим вопросам. Подробнее – в обзоре BAQ.KZ.
Что изменится в школах
В новом учебном году более 4,1 млн учащихся будут обучаться в свыше 8 тыс. школ страны. В первый класс пойдут около 380 тыс. детей, еще 227 тыс. учеников перейдут в 11-й класс.
С 1 сентября для учащихся начальных классов отменяется суммативное оценивание за раздел и четверть. Вместо него будут использоваться диктанты, изложения, контрольные, практические и творческие работы.
Также в школьную программу вводятся новые обязательные курсы. Ученики 5–7-х классов будут изучать «Основы Конституции», учащиеся 8-11-х классов – «Закон и порядок», а школьники 5-11-х классов – «Личная безопасность». Кроме того, предмет «Основы права» станет обязательным для всех учащихся.
Можно ли будет пользоваться телефонами на уроках
С нового учебного года школьникам запрещается пользоваться мобильными телефонами во время уроков. Исключение предусмотрено только в случаях, когда использование устройства необходимо в соответствии с учебным планом.
При этом каждая школа самостоятельно определит порядок хранения телефонов во время занятий.
Как изменится аттестация педагогов
С 1 сентября 2026 года в пилотном режиме начнет действовать новый порядок аттестации учителей.
Для каждого педагога будет сформирован профессиональный цифровой профиль. При оценивании будут учитываться качество преподавания, результаты обучения учащихся, профессиональные достижения, повышение квалификации и другие показатели.
В рамках пилотного проекта отменяется обязательное требование по подготовке эссе, авторских программ и учебно-методических материалов. Действующие квалификационные категории сохранятся до окончания срока их действия.
Что произойдет с пенсионными накоплениями
С 7 сентября казахстанцы смогут передавать до 100% своих пенсионных накоплений частным компаниям, управляющим инвестиционными портфелями.
Таким образом, вкладчик сможет самостоятельно выбрать, оставить средства под управлением Национального банка или передать их частной управляющей компании.
Условия работы управляющих компаний и информацию о них можно будет изучить на сайте Единого накопительного пенсионного фонда.
Кому необходимо подать декларацию
До 15 сентября отдельным категориям граждан необходимо представить декларацию о доходах и имуществе по форме 270.00 за 2025 год.
В их число входят государственные служащие и их супруги, руководители и учредители юридических лиц, лица, занимающиеся частной практикой, владельцы цифровых активов, а также граждане, получавшие доходы, по которым налог необходимо уплачивать самостоятельно.
Декларацию также должны представить граждане, которые в 2025 году приобрели в Казахстане или за рубежом имущество либо другие активы общей стоимостью более 20 тыс. МРП, или свыше 86,5 млн тенге.
Что изменится для покупателей БАДов
С 1 сентября в Казахстане вводится обязательная цифровая маркировка биологически активных добавок.
На упаковке БАДов, произведенных или ввезенных в страну после этой даты, должен быть нанесен уникальный код Data Matrix. С его помощью потребители смогут проверить происхождение продукции и убедиться, что она находится в легальном обороте.
БАДы, произведенные ранее и не имеющие цифровой маркировки, разрешается реализовывать до окончания срока их годности.
Как казахстанцы за рубежом будут оформлять паспорта
С 1 сентября изменится порядок оформления паспортов граждан Казахстана, находящихся за рубежом.
Уточняется перечень граждан, которые смогут подавать документы через посольства и консульства. В него входят постоянно проживающие за рубежом граждане, студенты, работающие по трудовому договору, несовершеннолетние, родившиеся за границей, пожилые люди и граждане с инвалидностью.
Срок оформления документа может составлять от 40 рабочих дней до 90 календарных дней в зависимости от того, подключено ли дипломатическое представительство к цифровой системе.
Как будут распределять арендное жилье в селах
В сентябре изменится порядок распределения государственного арендного жилья в сельских населенных пунктах.
Гражданам, состоящим в очереди на получение жилья, предоставят возможность самостоятельно выбирать доступное арендное жилье в пределах своего района.
Первый этап приема заявок пройдет с 1 по 7 сентября через платформу «Отбасы банка». Для подачи заявки потребуется ЭЦП.
Что изменится в правилах обращения с безнадзорными животными
С 4 сентября вступят в силу обновленные правила отлова, временного содержания и эвтаназии безнадзорных животных.
Если животное представляет угрозу жизни и здоровью людей, других животных или имуществу, местные исполнительные органы смогут принимать срочные меры.
При этом запрещается усыплять безнадзорных кошек исключительно для регулирования их численности. Эвтаназия собак будет проводиться только в случаях, предусмотренных законодательством.
Какие требования введут для камер видеонаблюдения
С 1 сентября в Казахстане начнет действовать первый национальный стандарт для систем видеонаблюдения.
Камеры, устанавливаемые в новых и реконструируемых зданиях, должны соответствовать установленным требованиям. Стандарт регулирует разрешение камер, светочувствительность, частоту видеозаписи, характеристики объективов и их размещение.
Системы видеонаблюдения должны вести непрерывную запись и хранить информацию не менее 30 суток.
Как изменятся медосмотры школьников
С 1 сентября в школах поэтапно начнут внедряться профилактические медицинские осмотры и обновленная система школьной медицины.
При обследовании детей будут использоваться цифровые электрокардиографы, фонендоскопы, пульсоксиметры, отоскопы и другие современные диагностические приборы.
Информация о состоянии здоровья ребенка будет накапливаться в цифровых системах. Это позволит отслеживать результаты осмотров, факторы риска и направления к специалистам.
Когда Нацбанк объявит решение по базовой ставке
4 сентября Национальный банк объявит очередное решение по базовой ставке.
В настоящее время ее уровень составляет 16,75%.
Базовая ставка влияет на стоимость денег в экономике и процентные ставки по кредитам и депозитам. При ее повышении заимствования становятся дороже, а сбережения – более привлекательными.
Когда начнется вакцинация против гриппа
Кампания по вакцинации против гриппа в Казахстане начнется 15 сентября.
Прививки будут проводиться гражданам из групп повышенного риска, в том числе людям с хроническими заболеваниями, школьникам, беременным женщинам, пожилым людям и детям раннего возраста.
Список граждан, подлежащих вакцинации, должен быть сформирован до 3 сентября.
До какого срока нужно заплатить налог на имущество
Еще одна важная дата – 1 октября. До этого дня необходимо уплатить налог на имущество за 2025 год.
Налог начисляется на квартиры, жилые дома, дачи, гаражи, парковочные места и другие объекты недвижимости, предусмотренные законодательством.
Проверить сумму начисленного налога можно через сервисы электронного правительства, банковские приложения и сервисы органов государственных доходов.
При несвоевременной оплате начиная со следующего дня начисляется пеня.
Таким образом, сентябрь для казахстанцев будет насыщен новыми правилами и важными сроками. Гражданам рекомендуется заранее проверить, касаются ли их изменения в сфере образования, налогов, документов, пенсионных накоплений и других направлений.
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