С 1 сентября в Казахстане вступает в силу ряд новых правил и требований. Изменения коснутся школьного образования, пенсионных накоплений, цифровой маркировки БАДов, оформления документов, жилья, налогов и других сфер.

Кроме того, в сентябре казахстанцев ждут важные сроки по уплате налогов, подаче деклараций, вакцинации против гриппа и другим вопросам. Подробнее – в обзоре BAQ.KZ.

Что изменится в школах

В новом учебном году более 4,1 млн учащихся будут обучаться в свыше 8 тыс. школ страны. В первый класс пойдут около 380 тыс. детей, еще 227 тыс. учеников перейдут в 11-й класс.

С 1 сентября для учащихся начальных классов отменяется суммативное оценивание за раздел и четверть. Вместо него будут использоваться диктанты, изложения, контрольные, практические и творческие работы.

Также в школьную программу вводятся новые обязательные курсы. Ученики 5–7-х классов будут изучать «Основы Конституции», учащиеся 8-11-х классов – «Закон и порядок», а школьники 5-11-х классов – «Личная безопасность». Кроме того, предмет «Основы права» станет обязательным для всех учащихся.

Можно ли будет пользоваться телефонами на уроках

С нового учебного года школьникам запрещается пользоваться мобильными телефонами во время уроков. Исключение предусмотрено только в случаях, когда использование устройства необходимо в соответствии с учебным планом.

При этом каждая школа самостоятельно определит порядок хранения телефонов во время занятий.

Как изменится аттестация педагогов

С 1 сентября 2026 года в пилотном режиме начнет действовать новый порядок аттестации учителей.

Для каждого педагога будет сформирован профессиональный цифровой профиль. При оценивании будут учитываться качество преподавания, результаты обучения учащихся, профессиональные достижения, повышение квалификации и другие показатели.

В рамках пилотного проекта отменяется обязательное требование по подготовке эссе, авторских программ и учебно-методических материалов. Действующие квалификационные категории сохранятся до окончания срока их действия.

Что произойдет с пенсионными накоплениями

С 7 сентября казахстанцы смогут передавать до 100% своих пенсионных накоплений частным компаниям, управляющим инвестиционными портфелями.

Таким образом, вкладчик сможет самостоятельно выбрать, оставить средства под управлением Национального банка или передать их частной управляющей компании.

Условия работы управляющих компаний и информацию о них можно будет изучить на сайте Единого накопительного пенсионного фонда.

Кому необходимо подать декларацию

До 15 сентября отдельным категориям граждан необходимо представить декларацию о доходах и имуществе по форме 270.00 за 2025 год.

В их число входят государственные служащие и их супруги, руководители и учредители юридических лиц, лица, занимающиеся частной практикой, владельцы цифровых активов, а также граждане, получавшие доходы, по которым налог необходимо уплачивать самостоятельно.

Декларацию также должны представить граждане, которые в 2025 году приобрели в Казахстане или за рубежом имущество либо другие активы общей стоимостью более 20 тыс. МРП, или свыше 86,5 млн тенге.

Что изменится для покупателей БАДов

С 1 сентября в Казахстане вводится обязательная цифровая маркировка биологически активных добавок.

На упаковке БАДов, произведенных или ввезенных в страну после этой даты, должен быть нанесен уникальный код Data Matrix. С его помощью потребители смогут проверить происхождение продукции и убедиться, что она находится в легальном обороте.

БАДы, произведенные ранее и не имеющие цифровой маркировки, разрешается реализовывать до окончания срока их годности.

Как казахстанцы за рубежом будут оформлять паспорта

С 1 сентября изменится порядок оформления паспортов граждан Казахстана, находящихся за рубежом.

Уточняется перечень граждан, которые смогут подавать документы через посольства и консульства. В него входят постоянно проживающие за рубежом граждане, студенты, работающие по трудовому договору, несовершеннолетние, родившиеся за границей, пожилые люди и граждане с инвалидностью.

Срок оформления документа может составлять от 40 рабочих дней до 90 календарных дней в зависимости от того, подключено ли дипломатическое представительство к цифровой системе.

Как будут распределять арендное жилье в селах

В сентябре изменится порядок распределения государственного арендного жилья в сельских населенных пунктах.

Гражданам, состоящим в очереди на получение жилья, предоставят возможность самостоятельно выбирать доступное арендное жилье в пределах своего района.

Первый этап приема заявок пройдет с 1 по 7 сентября через платформу «Отбасы банка». Для подачи заявки потребуется ЭЦП.

Что изменится в правилах обращения с безнадзорными животными

С 4 сентября вступят в силу обновленные правила отлова, временного содержания и эвтаназии безнадзорных животных.

Если животное представляет угрозу жизни и здоровью людей, других животных или имуществу, местные исполнительные органы смогут принимать срочные меры.

При этом запрещается усыплять безнадзорных кошек исключительно для регулирования их численности. Эвтаназия собак будет проводиться только в случаях, предусмотренных законодательством.

Какие требования введут для камер видеонаблюдения

С 1 сентября в Казахстане начнет действовать первый национальный стандарт для систем видеонаблюдения.

Камеры, устанавливаемые в новых и реконструируемых зданиях, должны соответствовать установленным требованиям. Стандарт регулирует разрешение камер, светочувствительность, частоту видеозаписи, характеристики объективов и их размещение.

Системы видеонаблюдения должны вести непрерывную запись и хранить информацию не менее 30 суток.

Как изменятся медосмотры школьников

С 1 сентября в школах поэтапно начнут внедряться профилактические медицинские осмотры и обновленная система школьной медицины.

При обследовании детей будут использоваться цифровые электрокардиографы, фонендоскопы, пульсоксиметры, отоскопы и другие современные диагностические приборы.

Информация о состоянии здоровья ребенка будет накапливаться в цифровых системах. Это позволит отслеживать результаты осмотров, факторы риска и направления к специалистам.

Когда Нацбанк объявит решение по базовой ставке

4 сентября Национальный банк объявит очередное решение по базовой ставке.

В настоящее время ее уровень составляет 16,75%.

Базовая ставка влияет на стоимость денег в экономике и процентные ставки по кредитам и депозитам. При ее повышении заимствования становятся дороже, а сбережения – более привлекательными.

Когда начнется вакцинация против гриппа

Кампания по вакцинации против гриппа в Казахстане начнется 15 сентября.

Прививки будут проводиться гражданам из групп повышенного риска, в том числе людям с хроническими заболеваниями, школьникам, беременным женщинам, пожилым людям и детям раннего возраста.

Список граждан, подлежащих вакцинации, должен быть сформирован до 3 сентября.

До какого срока нужно заплатить налог на имущество

Еще одна важная дата – 1 октября. До этого дня необходимо уплатить налог на имущество за 2025 год.

Налог начисляется на квартиры, жилые дома, дачи, гаражи, парковочные места и другие объекты недвижимости, предусмотренные законодательством.

Проверить сумму начисленного налога можно через сервисы электронного правительства, банковские приложения и сервисы органов государственных доходов.

При несвоевременной оплате начиная со следующего дня начисляется пеня.

Таким образом, сентябрь для казахстанцев будет насыщен новыми правилами и важными сроками. Гражданам рекомендуется заранее проверить, касаются ли их изменения в сфере образования, налогов, документов, пенсионных накоплений и других направлений.