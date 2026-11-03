Более 2 тысяч единиц оружия изъяли в Казахстане

В Казахстане с начала 2026 года из незаконного оборота изъяли более 2 тысяч единиц оружия. Среди находок оказалось и оружие, похищенное во время январских событий 2022 года. Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел.

По данным ведомства, среди изъятого оружия 184 единицы криминального происхождения и 160 единиц, похищенных во время событий 2022 года.

Очередные находки были сделаны в ходе республиканской операции «Правопорядок», которая проходила с 20 по 23 октября. Всего за четыре дня полицейские изъяли свыше 170 единиц огнестрельного оружия и более 800 боеприпасов различного калибра.

В Алматы, Шымкенте и области Жетісу обнаружили еще четыре единицы оружия, похищенного из оружейных магазинов во время январских событий.

В МВД напоминают, что граждане, добровольно сдавшие незаконно хранящееся оружие, освобождаются от ответственности.

Более 23 тонн рыбы и сотни рогов сайги

Параллельно полиция продолжает выявлять браконьеров и незаконный оборот природных ресурсов.

За девять месяцев 2026 года в суд направили 119 уголовных дел о нарушениях природоохранного законодательства. К административной ответственности привлекли 13 200 человек.

За этот период из незаконного оборота изъяли более 23 тонн рыбы, включая 1,5 тонны осетровых пород, почти 11 килограммов икры, 361 рог сайги, около 29 километров запрещенных рыболовных сетей и 345 единиц охотничьего оружия.

Один из случаев произошел в Акжарском районе Северо-Казахстанской области. Полицейские остановили «Газель», в которой перевозили около тонны рыбы без сопроводительных документов. В кузове находились две лодки и лодочные моторы. Сейчас устанавливаются происхождение рыбы и законность ее вылова.

Еще один случай зафиксирован в Аккаинском районе той же области. При проверке автомобиля сотрудники полиции совместно с егерем обнаружили две туши сибирской косули и две единицы охотничьего оружия. Начато досудебное расследование.

В полиции уточнили, что ответственность за незаконную добычу природных ресурсов может затронуть не только браконьеров, но и участников их перевозки, хранения и продажи.