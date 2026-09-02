Какие нарушения встречаются чаще всего, что делать при обнаружении своих данных в открытом доступе и как работает их защита после закрепления соответствующей гарантии в Конституции, рассказали BAQ.KZ в Министерстве искусственного интеллекта и цифрового развития.

Что изменилось после принятия новой Конституции

В соответствии со статьей 21 Конституции Республики Казахстан, принятой на республиканском референдуме 15 марта 2026 года, закреплено право на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, а также защиту персональных данных от незаконного сбора, обработки, хранения и использования, в том числе с применением цифровых технологий.

Как пояснили в министерстве, теперь защита персональных данных и конфиденциальности коммуникаций является не только требованием отраслевого законодательства, но и конституционной гарантией.

«Это повышает уровень ответственности государственных органов и организаций, работающих с персональными данными, и требует учитывать право человека на частную жизнь при разработке законодательства, государственных информационных систем и цифровых сервисов», – сообщили в ведомстве.

При этом сама конституционная норма не заменяет специальные механизмы защиты персональных данных, а повышает уровень их правовой гарантии.

Конституционная защита распространяется и на цифровую среду – мобильные приложения, сайты, социальные сети, маркетплейсы и другие онлайн-сервисы.

Более двух тысяч обращений с начала года

По данным Министерства искусственного интеллекта и цифрового развития, в 2026 году в Управление государственного контроля в сфере защиты персональных данных Комитета по информационной безопасности поступило более двух тысяч обращений граждан.

Чаще всего казахстанцы сообщают о возможном незаконном распространении персональных данных, а также их сборе и обработке без соответствующего правового основания или согласия гражданина в случаях, когда оно необходимо.

Кроме того, с начало года в уполномоченный орган поступила информация о возможных фактах утечки и незаконного распространения персональных данных.

Специалисты устанавливают источник происхождения информации, обстоятельства ее распространения, объем затронутых данных и наличие признаков нарушения законодательства.

«Не каждое сообщение о якобы произошедшей утечке подтверждается по результатам проверки. В отдельных случаях информация может быть устаревшей, дублироваться из ранее опубликованных источников либо не иметь подтвержденной связи с конкретной информационной системой», – пояснили в министерстве.

По подтвержденным фактам принимаются меры реагирования, а собственникам и операторам выдаются соотвествующие предписания об устранении нарушений и усилении защиты.

Что считается персональными данными

К персональным данным относятся сведения, позволяющие идентифицировать человека. Это могут быть фамилия, имя и отчество, ИИН, дата рождения, адрес проживания, номер телефона и другие сведения.

Сбор, хранение, использование и распространение таких данных считаются незаконными, если осуществляются без согласия гражданина или другого предусмотренного законодательством основания.

«При этом персональные данные должны использоваться только в тех целях, для которых они были собраны, и не могут передаваться третьим лицам или размещаться в открытом доступе без законных оснований», – отметили в ведомстве.

В министерстве также добавили, что собственники и операторы должны определять перечень персональных данных, действительно необходимых для выполнения их задач.

«Избыточный сбор данных не должен становиться обычной практикой»,– подчеркнули в ведомстве.

Что делать, если обнаружил свой ИИН или номер телефона в Сети

Если казахстанец обнаружил свои персональные данные в открытом доступе, прежде всего в министерстве рекомендуют зафиксировать нарушение.

Необходимо сделать скриншоты страницы или сообщения, сохранить ссылку на интернет-ресурс, дату и время обнаружения информации. Если гражданин уже связывался с владельцем сайта или организацией, желательно сохранить и эту переписку.

После этого можно обратиться к владельцу интернет-ресурса, собственнику или оператору персональных данных и потребовать удалить незаконно размещенную информацию.

Если данные были собраны или опубликованы с нарушением законодательства, гражданин также может обратиться через eOtinish в Комитет по информационной безопасности Министерства искусственного интеллекта и цифрового развития, приложив имеющиеся доказательства.

Гражданин вправе потребовать удаления или уничтожения своих персональных данных, если они были собраны незаконно либо основания для их дальнейшего хранения и обработки отсутствуют.

Можно также отозвать ранее предоставленное согласие на обработку данных.

«При этом организация может продолжить хранение данных, если такая обязанность предусмотрена законодательством либо имеются иные законные основания для их обработки», – пояснили в ведомстве.

Кто сообщит об утечке

При обнаружении нарушения безопасности персональных данных собственник или оператор обязан в течение одного рабочего дня уведомить уполномоченный орган и сообщить о принятых мерах по устранению нарушения.

После этого уполномоченный орган направляет гражданам соответствующее уведомление через личный кабинет на портале eGov или в приложении eGov Mobile.

Организация, допустившая инцидент, одновременно должна прекратить несанкционированный доступ или распространение данных, установить причины и масштаб произошедшего, устранить нарушение и минимизировать возможные последствия для граждан.

Что грозит за незаконное использование данных

За нарушение законодательства о персональных данных предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность.

Административная ответственность установлена статьей 79 Кодекса об административных правонарушениях.

Если же в действиях имеются признаки уголовного правонарушения, ответственность может наступить по статье 147 Уголовного кодекса.

В частности, уголовная ответственность предусмотрена за отдельные случаи незаконного сбора или обработки персональных данных, незаконного распространения сведений о частной жизни, а также другие нарушения при наличии предусмотренных законодательством условий и последствий.

Конкретная ответственность определяется с учетом характера нарушения, его последствий и обстоятельств.

Защиту персональных данных усилят

После закрепления соответствующей гарантии на конституционном уровне законодательство в сфере персональных данных также получило ряд изменений.

«В частности, предусмотрено категорирование собственников и операторов персональных данных в зависимости от объема обрабатываемой информации на малые, средние и крупные, формирование реестра крупных операторов, уведомление крупными операторами уполномоченного органа о начале и прекращении обработки персональных данных, а также совершенствование порядка уведомления граждан о нарушениях безопасности их данных», – рассказали в ведомстве

Также предусмотрены дополнительные требования по маскированию и хешированию данных и ограничение неконтролируемого копирования данных.

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