Какие приложения могут украсть ваши данные: предупреждение финрегулятора
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Агентство по регулированию и развитию финансового рынка призывает казахстанцев внимательнее относиться к разрешениям, которые они предоставляют мобильным приложениям.
При установке программы пользователи часто автоматически соглашаются на все запросы, не проверяя, действительно ли они нужны. В результате приложение может получить доступ к камере, микрофону, контактам, геолокации, файлам и другим данным.
Такой избыточный доступ повышает риск утечки персональной информации и мошенничества.
Какие данные могут запрашивать приложения
В зависимости от своих функций приложения могут запрашивать доступ к:
- геолокации – для определения местоположения устройства;
- камере и фотогалерее – для съемки фото и видео или работы с файлами;
- микрофону – для записи и передачи звука;
- контактам – для доступа к телефонной книге;
- файлам и памяти устройства – для работы с документами;
- звонкам и SMS – в том числе для чтения сообщений с кодами подтверждения;
- уведомлениям – для отображения сообщений, которые могут содержать персональную информацию.
Каждое разрешение должно соответствовать функциям приложения. Например, обычному калькулятору или фонарику, как правило, не нужен доступ к контактам, SMS или геолокации.
Чем опасен лишний доступ
Если приложение или инфраструктура его разработчика подвергнется кибератаке, полученные данные могут попасть к злоумышленникам.
Эту информацию могут использовать для:
- персонализированных фишинговых атак;
- социальной инженерии и мошенничества;
- попыток получить доступ к другим аккаунтам;
- создания подробного цифрового профиля пользователя;
- незаконного распространения или коммерческого использования персональных данных.
Особенно осторожно стоит относиться к приложениям, которые требуют разрешения, не связанные с их основными функциями.
Какие разрешения лучше ограничить
Геолокация. Если приложению не нужно постоянно знать местоположение, можно выбрать режим «При использовании приложения» или полностью отключить доступ.
Камера и микрофон. Разрешайте доступ только тем сервисам, которым он действительно необходим.
Контакты и файлы. Не предоставляйте эти разрешения, если приложение не предполагает работу с телефонной книгой или документами.
Когда приложение должно насторожить
Стоит проверить необходимость использования программы, если она:
- запрашивает много разрешений, которые не связаны с ее функциями;
- не содержит достоверной информации о разработчике;
- установлена из неизвестного или неофициального источника;
- содержит много навязчивой рекламы и всплывающих окон;
- без очевидной причины требует доступ к SMS, контактам, платежным или другим конфиденциальным данным.
Как защитить свои данные
Финансовый регулятор рекомендует не предоставлять приложениям больше доступа, чем необходимо для их работы.
Регулярно проверяйте разрешения уже установленных программ и отключайте те, которыми они больше не должны пользоваться.
Персональные данные могут быть использованы злоумышленниками для подготовки целевых мошеннических атак. Поэтому внимательное отношение к разрешениям приложений – простой способ повысить свою цифровую безопасность.
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