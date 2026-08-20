Агентство по регулированию и развитию финансового рынка призывает казахстанцев внимательнее относиться к разрешениям, которые они предоставляют мобильным приложениям.

При установке программы пользователи часто автоматически соглашаются на все запросы, не проверяя, действительно ли они нужны. В результате приложение может получить доступ к камере, микрофону, контактам, геолокации, файлам и другим данным.

Такой избыточный доступ повышает риск утечки персональной информации и мошенничества.

Какие данные могут запрашивать приложения

В зависимости от своих функций приложения могут запрашивать доступ к:

геолокации – для определения местоположения устройства;

камере и фотогалерее – для съемки фото и видео или работы с файлами;

микрофону – для записи и передачи звука;

контактам – для доступа к телефонной книге;

файлам и памяти устройства – для работы с документами;

звонкам и SMS – в том числе для чтения сообщений с кодами подтверждения;

уведомлениям – для отображения сообщений, которые могут содержать персональную информацию.

Каждое разрешение должно соответствовать функциям приложения. Например, обычному калькулятору или фонарику, как правило, не нужен доступ к контактам, SMS или геолокации.

Чем опасен лишний доступ

Если приложение или инфраструктура его разработчика подвергнется кибератаке, полученные данные могут попасть к злоумышленникам.

Эту информацию могут использовать для:

персонализированных фишинговых атак;

социальной инженерии и мошенничества;

попыток получить доступ к другим аккаунтам;

создания подробного цифрового профиля пользователя;

незаконного распространения или коммерческого использования персональных данных.

Особенно осторожно стоит относиться к приложениям, которые требуют разрешения, не связанные с их основными функциями.

Какие разрешения лучше ограничить

Геолокация. Если приложению не нужно постоянно знать местоположение, можно выбрать режим «При использовании приложения» или полностью отключить доступ.

Камера и микрофон. Разрешайте доступ только тем сервисам, которым он действительно необходим.

Контакты и файлы. Не предоставляйте эти разрешения, если приложение не предполагает работу с телефонной книгой или документами.

Когда приложение должно насторожить

Стоит проверить необходимость использования программы, если она:

запрашивает много разрешений, которые не связаны с ее функциями;

не содержит достоверной информации о разработчике;

установлена из неизвестного или неофициального источника;

содержит много навязчивой рекламы и всплывающих окон;

без очевидной причины требует доступ к SMS, контактам, платежным или другим конфиденциальным данным.

Как защитить свои данные

Финансовый регулятор рекомендует не предоставлять приложениям больше доступа, чем необходимо для их работы.

Регулярно проверяйте разрешения уже установленных программ и отключайте те, которыми они больше не должны пользоваться.

Персональные данные могут быть использованы злоумышленниками для подготовки целевых мошеннических атак. Поэтому внимательное отношение к разрешениям приложений – простой способ повысить свою цифровую безопасность.