В Казахстане продолжается работа по пресечению незаконного оборота наркотиков. В Алматы, Шымкенте и Павлодаре полицейские задержали трёх человек, у которых изъяли кетамин, α-PVP, мефедрон и другие синтетические наркотики.

Так, по информации МВД, в Алматы задержали 56-летнего местного жителя. При обыске его автомобиля и квартиры полицейские обнаружили и изъяли более 220 граммов кетамина.

В Шымкенте под подозрение попал 21-летний горожанин. Во время личного обыска у него обнаружили около 500 граммов синтетических наркотиков. По предварительным данным, молодой человек планировал сбывать запрещённые вещества на территории города.

В Павлодаре задержали 32-летнюю женщину, у которой изъяли почти 1,5 килограмма α-PVP и около 30 граммов мефедрона. По данным полиции, подозреваемая нашла в социальных сетях предложение о работе наркокурьером и специально приехала из Алматы в Павлодар для распространения запрещённых веществ.

В МВД также сообщили, что за первую декаду ноября выявили 56 наркоправонарушений, в том числе 35 преступлений. За этот период задержали 35 подозреваемых. Из них 19 человек задержаны по фактам сбыта наркотиков, трое — за хранение наркотических средств в особо крупном размере, восемь — за контрабанду, трое — за незаконный оборот ядовитых веществ. Ещё по одному подозреваемому выявили факты культивирования наркосодержащих растений, а также пропаганды и рекламы наркотиков.

Всего из незаконного оборота изъяли более 200 килограммов наркотических средств. В их числе — 190 килограммов марихуаны, около 13 килограммов синтетических наркотиков и четыре килограмма гашиша. По оценке ведомства, этого объёма хватило бы почти на полмиллиона условных разовых доз.

В Министерстве внутренних дел заявили, что продолжат комплексную работу по пресечению распространения наркотиков и предупреждению вовлечения молодёжи в незаконный оборот запрещённых веществ.