Борьба с коррупцией, обеспечение верховенства закона и повышение ответственности на государственной службе — ключевые условия построения Справедливого Казахстана. Своим мнением о позиции Президента Касым-Жомарта Токаева по этим вопросам поделилась председатель Ассоциации деловых женщин Туркестанской области Инара Абдигаппаркызы.

По её словам, принцип Главы государства «Никто не может стоять выше закона» должен стать реальным воплощением справедливости и равной ответственности в обществе.

«На мой взгляд, борьба с коррупцией — это не только задача правоохранительных органов или государственных учреждений. Это общая ответственность всего общества. Особенно от граждан, пользующихся доверием народа и работающих в интересах государства, наряду с высоким профессионализмом требуются честность и принципиальность. Независимо от занимаемой должности и полученных наград никто не должен освобождаться от ответственности перед законом», — отметила Инара Абдигаппаркызы.

Председатель ассоциации подчеркнула, что государственная служба — не возможность для получения личной выгоды, а большая ответственность и обязательство служить народу. По её мнению, нецелевое использование бюджетных средств, посягательство на государственное имущество или применение служебных полномочий в личных интересах негативно отражаются на доверии граждан к власти.

«Каждое государственное решение должно основываться на принципах прозрачности, справедливости и общественных интересов. Главная цель государственной службы — честно служить народу», — подчеркнула она.

Инара Абдигаппаркызы также отметила необходимость утверждения принципа «Закон и порядок» во всех сферах общественной жизни. По её словам, это требование в равной степени касается государственных служащих, предпринимателей и обычных граждан.

Кроме того, при реализации государственных программ и инфраструктурных проектов необходимо уделять особое внимание эффективному использованию выделенных средств, качеству выполняемых работ и персональной ответственности должностных лиц.

«Равное действие закона для всех — основной признак правового государства. Поэтому во всех сферах должно соблюдаться верховенство закона, а ответственные лица должны добросовестно относиться к своим обязанностям», — отметила она.

Спикер также указала на важность общественного сознания и нравственных ценностей в профилактике коррупции. В этой связи, по её мнению, концепцию «Таза Қазақстан» недостаточно рассматривать исключительно в контексте защиты окружающей среды.

«Чистота — это прежде всего понятие, которое начинается с мыслей, намерений, слов и поступков человека. Честность как жизненный принцип, ответственное отношение к своим обязанностям и уважение к правам других людей — основные критерии новой общественной этики», — считает Инара Абдигаппаркызы.

По её мнению, важно прививать подрастающему поколению ценности честного труда, справедливости и патриотизма. Нетерпимость к коррупции должна формироваться не только из страха перед наказанием, но и благодаря внутренней культуре и гражданской позиции человека.

«Только тогда, когда в обществе сформируется твёрдое убеждение, что нельзя оправдывать ни дачу, ни получение взятки, появится возможность искоренить это зло», — отметила председатель ассоциации.

В заключение она подчеркнула, что главная опора Справедливого Казахстана — это граждане, которые соблюдают закон, ставят интересы страны выше личных и добросовестно выполняют свою работу.