В Астане представили новую пожарную технику и показали специальные площадки для пожарных автомобилей во дворах жилых комплексов. Кроме того, для перемещения машин, перекрывающих проезд экстренным службам, привезли специальное устройство. Об этом стало известно в рамках республиканской декады пожарной безопасности, проходящей в рамках принципа «Закон и порядок», передаёт BAQ.KZ.

Во дворах жилых домов оборудуют места для пожарных машин

В новых жилых комплексах при проектировании и строительстве будут предусматривать специальные места для пожарной техники. Они необходимы для того, чтобы пожарные автомобили могли беспрепятственно подъехать к зданиям в случае чрезвычайной ситуации.

В существующих жилых комплексах такие площадки планируют организовывать совместно с жителями, объединениями собственников имущества (ОСИ) и кооперативами собственников квартир (КСК). Для этого будут определять подходящие участки во дворах и обозначать их специальной красно-белой разметкой.

BAQ.KZ/Жанерке Жәкен

Один из таких примеров показали на территории жилого комплекса Grand Alatau, расположенного вдоль реки Есиль. Здесь оборудовали специальную площадку для пожарных автомобилей.

По словам министра по чрезвычайным ситуациям Мурата Муханова, оставлять автомобили на таких участках будет запрещено. За нарушение предусмотрены штрафы: при первом случае - 5 МРП, при повторном - 10 МРП. Контроль за соблюдением требований будет осуществлять Министерство внутренних дел.

Для перемещения автомобилей, мешающих проезду, привезли специальное устройство

Во время мероприятия также продемонстрировали специальное устройство, которое позволяет перемещать автомобили, припаркованные с нарушением правил и перекрывающие проезд пожарной технике. Устройство привезли из Китая. Его работу показали на примере легкового автомобиля: с помощью оборудования машину переместили, освободив проезд.

Как отметил министр, это первая закупка такого оборудования. Сейчас специалисты оценивают его эффективность. В дальнейшем подобные устройства планируют приобрести для каждой пожарной части. Их также смогут использовать в других городах и регионах с плотной многоэтажной застройкой. В некоторых областях для решения подобных задач уже применяют эвакуаторы.

Новая пожарная автолестница поднимается до 20-го этажа

В столице также представили новую пожарную машину с автолестницей, способной подниматься на высоту до 60 метров. Это позволяет добираться примерно до 20-го этажа здания.

По информации министра, в Астане насчитывается четыре единицы такой 60-метровой техники. Во время мероприятия продемонстрировали возможности новой машины и работу её автолестницы.

BAQ.KZ/Жанерке Жәкен

При этом в столице есть и более высотная пожарная техника. Самая высокая автолестница в Астане достигает 90 метров. Она представляет собой отдельную единицу техники и предназначена для тушения пожаров на верхних этажах высотных зданий.

По словам Мурата Муханова, самая старая пожарная машина в столице выпущена в 2022 году. Кроме того, в работе при чрезвычайных ситуациях спасатели используют беспилотники. Их можно применять и в зимний период.

BAQ.KZ/Жанерке Жәкен

Министр призвал жителей с пониманием относиться к требованиям пожарной безопасности и не оставлять автомобили в местах, предназначенных для проезда и размещения спецтехники. Это позволит экстренным службам быстрее добираться до места происшествия и оказывать необходимую помощь.