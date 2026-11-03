Более 200 процедурных кабинетов закрылись в Казахстане после проверок

В Казахстане после проверок прекратили работу более 200 процедурных кабинетов. Некоторые медицинские организации добровольно вернули лицензии. О результатах контроля за частными клиниками рассказала министр здравоохранения Акмарал Альназарова, отвечая на вопросы журналистов BAQ.KZ.

По словам министра, за последние два года проверки охватили стоматологические и процедурные кабинеты по всей стране.

«За последние два года мы проверили все стоматологические кабинеты Казахстана. Ранее таких проверок не проводилось. Проверили и процедурные кабинеты, более 200 из них закрылись. Были случаи добровольного возврата лицензий», - сообщила Альназарова.

Глава Минздрава отметила, что контроль за качеством медицинских услуг продолжается. Теперь специалисты профильных комитетов во всех 20 регионах страны могут проверять сведения о медицинских организациях через цифровые системы независимо от формы собственности.

Проверяется соответствие лицензий и сертификатов установленным требованиям. Отдельно рассматриваются обращения и жалобы граждан.

По словам Альназаровой, для укрепления государственного контроля медицинское и фармацевтическое направления разделили между двумя самостоятельными комитетами. Их полномочия в сфере надзора расширены.

Влияет ли медицинское страхование на цены в частных клиниках

Журналисты спросили министра, связано ли подорожание услуг частных медицинских организаций с системой обязательного социального медицинского страхования.

Альназарова пояснила, что цены на платные услуги частных клиник регулируются рынком.

При этом охват населения системой обязательного социального медицинского страхования продолжает увеличиваться. По словам министра, впервые этот показатель достиг 88%.

«С начала года около 800 тысяч наших граждан получили возможность получать медицинские услуги в системе обязательного социального медицинского страхования», - сообщила она.

Альназарова напомнила, что в Послании 2024 года Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил обратить внимание на граждан, которые оставались вне системы страхования из-за социального, материального или семейного положения.

Министр подчеркнула, что система обязательного социального медицинского страхования охватывает широкий перечень медицинских услуг, включая плановую помощь в поликлиниках и стационарах, а также дорогостоящие методы лечения.